Μια γυναίκα που έχασε πρόσφατα τον πατέρα της, δεν κληρονόμησε μόνο το σπίτι του, αλλά και λογαριασμό νερού ύψους 228.000 δολαρίων, με την ίδια να υποστηρίζει πως το χρέος αφορά την κατανάλωση όλης της γειτονιάς και όχι μόνο του πατρικού της.

Η περιπέτεια της Κριστίνα Μουρ από τη Βαλτιμόρη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν εντόπισε ένα σημείωμα κολλημένο στην εξώπορτα του σπιτιού όπου μεγάλωσε, το οποίο την προειδοποιούσε ότι η παροχή νερού της θα μπορούσε να διακοπεί αν το υψηλό χρέος δεν εξοφληθεί εντός 45 ημερών.

Η Μουρ υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να πληρώσει το λογαριασμό, καθώς η γειτονιά των 37 κατοικιών, η οποία ανήκει στην Ένωση Ιδιοκτητών Κατοικιών Springwood Estates, διαθέτει μόνο έναν μετρητή και αυτός είναι συνδεδεμένος με τη διεύθυνσή της, έγραψε η New York Post.

Μάλιστα, ανέφερε ότι έλαβε ανώνυμες απειλές, όταν διαμαρτυρήθηκε στις αρχές, οι οποίες την ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, γιατί λόγω προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται να ελέγχουν την κατανάλωση κάποιου, χωρίς να συντρέχει νομικός λόγος, από τη στιγμή που υπάρχει ένας μετρητής.

«Δεν πιστεύω ότι είναι δική μου ευθύνη να πληρώσω, οπότε επικοινώνησα με την Ένωση Ιδιοκτητών. Μου είπαν όμως ότι πρέπει να πληρώσω τον λογαριασμό. Νιώθω απογοητευμένη από την πόλη. Νομίζω ότι είναι λυπηρό», είπε σε δηλώσεις που παραχώρησε στα τοπικά μέσα.