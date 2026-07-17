Οι ολοένα και συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες στην Ευρώπη αλλάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες, με τα φορητά κλιματιστικά να γνωρίζουν πρωτοφανή ζήτηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το PortaSplit της κινεζικής εταιρείας Midea, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα του καλοκαιριού, καθώς προσφέρει λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι: τη δροσιά σε κατοικίες όπου η εγκατάσταση συμβατικού κλιματιστικού είναι δύσκολη ή απαγορεύεται.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στίβεν Σόλτισεκ, 36χρονου μηχανικού από τη Γερμανία, ο οποίος έχει ζήσει πολλούς θερμούς καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα του. Ωστόσο, όπως λέει, ο φετινός καύσωνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ σε πολλές γερμανικές πόλεις η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αναμένονται και νέα κύματα ζέστης πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τον ίδιο, καθώς πριν από λίγους μήνες μετακόμισε σε διαμέρισμα σοφίτας, έναν τύπο κατοικίας που είναι γνωστός για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται τους θερινούς μήνες. Όπως αναφέρει, «δεν είναι δυνατόν να ζήσει κανείς μια φυσιολογική ζωή σε αυτά τα διαμερίσματα, κάτω από τη στέγη, στη ζέστη του καλοκαιριού».

Η λύση ήρθε όταν ανακάλυψε το φορητό split κλιματιστικό PortaSplit της Midea, το οποίο, όπως λέει, «άλλαξε τα δεδομένα».

Το PortaSplit έγινε ανάρπαστο στην Ευρώπη

Η Midea, μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα ήταν σχετικά άγνωστη στους περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο χάρη στο PortaSplit.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλήθηκαν σε πολλά καταστήματα, ενώ συσκευές εμφανίστηκαν και σε πλατφόρμες μεταπώλησης με τιμές που έφταναν έως και δύο ή τρεις φορές υψηλότερα από την αρχική λιανική τιμή των περίπου 750 ευρώ. Μάλιστα, δημιουργήθηκε ακόμη και ειδική ιστοσελίδα με την ονομασία MideaFinder, η οποία παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Η μεγάλη απήχηση του PortaSplit οφείλεται κυρίως στο ότι παρακάμπτει τους περιορισμούς που ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπου οι αυστηροί κανόνες προστασίας ιστορικών κτιρίων δεν επιτρέπουν παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις για την εγκατάσταση κλασικών εξωτερικών μονάδων κλιματισμού.

Η εξωτερική μονάδα του PortaSplit είναι ελαφριά και μπορεί να τοποθετηθεί από τον ίδιο τον χρήστη έξω από το παράθυρο, ενώ η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους ευρωπαϊκών παραθύρων.

Δημιουργήθηκε ακόμη και… κοινότητα χρηστών

Ο Ντένις Γιούρτσακ, κάτοικος Βιέννης, αναφέρει ότι ανακάλυψε το PortaSplit όταν αναζητούσε κλιματιστικό για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα. Διαβάζοντας θετικές αξιολογήσεις και διαδικτυακά φόρουμ, συνειδητοποίησε πολύ γρήγορα ότι είχε δημιουργηθεί «ένα είδος λατρείας γύρω από τη Midea».

Αφού δημοσίευσε στο Χ τις εντυπώσεις του από τη συσκευή, άρχισε να λαμβάνει καθημερινά μηνύματα από ανθρώπους που ζητούσαν πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων ημερών του καύσωνα, όπως λέει, το κλιματιστικό λειτουργούσε σχεδόν όλο το 24ωρο.

Εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Midea στην κινεζική κρατική εφημερίδα Global Times, οι πωλήσεις της σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 70% σε σύγκριση με πέρυσι, αν και το ευρωπαϊκό γραφείο της εταιρείας δεν επιβεβαίωσε αυτά τα στοιχεία στο BBC.

Η αύξηση της ζήτησης δεν αφορά μόνο τη Midea. Η κινεζική TCL Technology ανέφερε στην ίδια εφημερίδα ότι οι πωλήσεις κλιματιστικών της στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 300%.

Αντίστοιχα, η κινεζική Gree, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κλιματιστικών στον κόσμο, δήλωσε στο BBC ότι φέτος παρατηρείται αισθητά ισχυρότερη ζήτηση. Όπως σημειώνει η εταιρεία, πολλοί από τους πελάτες της αγοράζουν κλιματιστικό για πρώτη φορά, καθώς οι συχνότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες έχουν αλλάξει τη στάση των καταναλωτών.

Οι επιφυλάξεις για τα κλιματιστικά

Παρά την αυξημένη δημοτικότητά τους, η χρήση κλιματιστικών εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με έκθεση του 2024, τα κλιματιστικά ευθύνονται για το 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το 2,7% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανία.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και πολιτικοί έχουν εκφράσει εδώ και χρόνια αντιρρήσεις για τη χρήση τους, επισημαίνοντας τόσο την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και το γεγονός ότι αποβάλλουν θερμό αέρα προς το εξωτερικό περιβάλλον, κάτι που ενδέχεται να επιβαρύνει τις θερμοκρασίες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν την αγορά κλιματιστικού υπερβολική για λίγες ημέρες έντονης ζέστης κάθε χρόνο, ενώ για άλλους αποτελεί πλέον αναγκαία επένδυση.

Η Ευρώπη προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα

Στα τέλη Ιουνίου, εκατοντάδες σχολεία στη Γαλλία αναγκάστηκαν να κλείσουν όταν η χώρα κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της. Λίγες ημέρες αργότερα, η γαλλική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε επένδυση ύψους 80 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, όπως ανεμιστήρες και κλιματιστικά, σε σχολεία και κέντρα αναψυχής.

Από την πλευρά του, το ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συστήνει μια «ισορροπημένη προσέγγιση» στη χρήση των κλιματιστικών, επισημαίνοντας ότι, αν και δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης, παραμένουν κρίσιμα για την προστασία των πληθυσμών που κινδυνεύουν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αλλάζει η εικόνα των κινεζικών προϊόντων

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τη μεγάλη ζήτηση ως επιβεβαίωση της αναβάθμισης της εικόνας των προϊόντων «Made in China», τα οποία επί χρόνια συνδέονταν με χαμηλότερη ποιότητα.

Πολλοί Ευρωπαίοι χρήστες του PortaSplit δηλώνουν στο BBC ότι δεν γνώριζαν αρχικά πως η συσκευή προερχόταν από κινεζική εταιρεία.

Ο Στίβεν Σόλτισεκ αναφέρει ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η προώθηση του προϊόντος διαφέρουν από την εικόνα που είχε για παλαιότερα κινεζικά προϊόντα, ενώ η ποιότητα ήταν αντίστοιχη με εκείνη ευρωπαϊκών κατασκευαστών.

Το PortaSplit κυκλοφόρησε στη Γερμανία το 2024 και η εταιρεία το παρουσιάζει ως προϊόν που συνδυάζει τη «γερμανική μηχανική» από το ερευνητικό της κέντρο στη Στουτγάρδη με τον «ιταλικό σχεδιασμό».

Ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για μέρος μιας γενικότερης αλλαγής στην εικόνα των κινεζικών τεχνολογικών προϊόντων, από τα drones της DJI έως τις κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μάλιστα, μετά την αγορά του PortaSplit αποφάσισε να αποκτήσει και μετοχές της Midea, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της εταιρείας.

Ο γενικός διευθυντής της Midea Ευρώπης, Ραλφ Κόμπζικ, δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία βλέπει σημαντικές δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή αγορά και θα συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Ανάμεσα στους ικανοποιημένους αγοραστές είναι και ο Αντριέν Ολάρ από τη Γαλλία, ο οποίος αγόρασε πρόσφατα το πρώτο του κλιματιστικό, ένα Midea PortaSplit. Όπως λέει, ίσως πρόκειται για το πρώτο κινεζικό προϊόν που αγόρασε ποτέ και το χαρακτηρίζει «επανάσταση». Πριν παραλάβει τη συσκευή, προσπαθούσε να δροσιστεί ρίχνοντας νερό στο πρόσωπό του μέσα στο σπίτι, ενώ σήμερα περιγράφει τη διαφορά λέγοντας ότι όταν μπαίνει στο δωμάτιό του «είναι σαν να μπαίνει σε ψυγείο».