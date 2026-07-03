Ο 45χρονος Τούρκος, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα πυροβόλησε και σκότωσε έξι υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, είχε δραπετεύσει από φυλακή στην Τουρκία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο άνδρας που συνελήφθη για τις δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της πρόνοιας και του κέντρου φιλοξενίας γυναικών και ανηλίκων στο Στάντε φέρεται να έχει δραπετεύσει από τουρκική φυλακή και να βρίσκεται στο επίκεντρο «πολλαπλών ποινικών διαδικασιών» στην Τουρκία. Εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του το 2022 στο Γκαζιαντέπ. Μεταξύ των δύο επιθέσεων, ο 45χρονος τέθηκε υπό κράτηση με άλλη ποινική διαδικασία, ωστόσο δραπέτευσε και έκτοτε καταζητείται. Όπως επισημαίνει η BILD, μέχρι τώρα οι τουρκικές αρχές δεν γνώριζαν πού βρισκόταν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας δεν γνώριζε το ποινικό παρελθόν του υπόπτου, ο οποίος δεν ήταν γνωστός για βίαια αδικήματα στη Γερμανία, αν και είχε δεχτεί καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά και απειλές προς γιατρούς και αστυνομικούς. Τη Δευτέρα είχε ραντεβού με επιτροπή των υπηρεσιών πρόνοιας, με αντικείμενο την επιμέλεια της 8 μηνών κόρης του, την οποία φέρεται να ταρακούνησε έντονα. Στο δημοσίευμα της BILD αναφέρεται ακόμη ότι έχει παντρευτεί τρεις φορές στην Τουρκία, ενώ έχει χωρίσει και από τη μητέρα του βρέφους. Ο άνδρας έχει προφυλακιστεί, ενώ στο μεταξύ οι γερμανικές αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες τουρκικές.