Σε αναβρασμό βρίσκεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς το πανίσχυρο συνδικάτο IG Metall κηρύσσει την έναρξη ενός «καυτού καλοκαιριού» με μαζικές κινητοποιήσεις. Σήμερα, χιλιάδες εργαζόμενοι στα εργοστάσια της Mercedes-Benz πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε εθνικό επίπεδο, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στα σκληρά μέτρα περικοπής κόστους που προωθεί η διοίκηση της εταιρείας.



Η σπίθα που άναψε τη φωτιά των αντιδράσεων ήταν η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να αναβάλει την έκτακτη καταβολή των προγραμματισμένων μπόνους. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να κληθούν να δουλεύουν περισσότερες ώρες χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή. Οι εργατικές ενώσεις ξεκαθαρίζουν πως δεν θα δεχτούν την υποβάθμιση των κεκτημένων τους, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων.

Σε επιστολή προς τους εργαζομένους στη Γερμανία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι πρέπει «να συνεχίσει να μειώνει το κόστος με πλήρη ταχύτητα» προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό σχετικά με τις τιμές των προϊόντων. «Παρόλες τις προσπάθειές μας, η κατάσταση στη Γερμανία είναι σήμερα δραματική», ανέφερε η επιστολή. Ως άμεσο μέτρο, περίπου 90.000 από τους περίπου 108.000 εργαζομένους στη Γερμανία δεν θα λάβουν την αναμενόμενη συλλογικά συμφωνημένη έκτακτη αμοιβή τους τον Ιούλιο.



Αυτή η πληρωμή θα αναβληθεί μέχρι το επόμενο έτος, ανέφερε η επιστολή. Η ειδική πληρωμή είναι το ετήσιο «στοιχείο μετασχηματισμού», που ανέρχεται στο 18,4% του τακτικού ατομικού μηνιαίου μισθού. Σε εταιρείες ωστόσο που αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, η ειδική πληρωμή μπορεί να αναβληθεί ή να ανασταλεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συνδικάτου IG Metall.



Αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις, το συνδικάτο κάλεσε τους εργαζόμενους να συγκεντρωθούν μπροστά στις πύλες των εργοστασίων της Mercedes σε όλη τη Γερμανία, στο Ζιντελφίνγκεν και στο Ουντερτούρκχαϊμ στην Στουτγκάρδη, στη Βρέμη, στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, στο Γκερμερσχάιμ, στο Ράστατ και στο Κούπερχαϊμ. Η πρόεδρος της IG Metall Κριστιάνε Μπένερ θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο Ντίσελντορφ.

«Η IG Metall και οι εργαζόμενοι των κατασκευαστών και προμηθευτών θα προσφέρουν στη διοίκηση της αυτοκινητοβιομηχανίας ένα καυτό καλοκαίρι και φθινόπωρο, εφόσον συνεχίσουν να επικεντρώνονται σε περικοπές θέσεων εργασίας και μετεγκαταστάσεις αντί να αναζητούν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουν πια κουραστεί. Δεν θα γίνονται πλέον ο αποδιοπομπαίος τράγος όταν τα λάθη της διοίκησης και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις είναι η αιτία της κρίσης», τόνισε το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε ότι οι εργοδότες μειώνουν τις θέσεις εργασίας, «αλλά ξεχνούν ένα πράγμα, ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι για αυτό το χάος».



Περικοπές θέσεων εργασίας σχεδιάζουν, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, η BMW, αλλά και η Volkswagen, στην οποία οι απώλειες ενδέχεται να φθάσουν τις 100.000, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.