Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της εξαφάνισης της 84χρονης, Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, καθώς το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και τα τρία μηνύματα που ζητούσαν λύτρα για να επιστραφεί η 84χρονη ήταν πλαστά.

«Ομοσπονδιακοί ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και τα τρία μηνύματα που σχετίζονται με την απαγωγή της 84χρονης μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι δεν ήταν αυθεντικά», δήλωσε ανώνυμος αξιωματούχος του FBI στο Reuters.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ενεργής έρευνας, ανέφερε ότι το FBI εξέτασε δύο από τα υποτιθέμενα μηνύματα λύτρων που είχαν εμφανιστεί στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης, καθώς και ένα τρίτο, μεταγενέστερο μήνυμα που ισχυριζόταν ότι γνώριζε την ταυτότητα των απαγωγέων.

«Κανένα από τα μηνύματα λύτρων δεν θεωρείται αυθεντικό», ανέφερε η πηγή του FBI.

NEW: FBI says Nancy Guthrie ransom notes sent to family were fake – casting major doubt on abduction theoryhttps://t.co/xZzRwYgspK pic.twitter.com/9pqk9ExdEH — Video Forensics (@Video_Forensics) July 1, 2026

Μια δεύτερη πηγή των Αρχών που γνωρίζει την υπόθεση, επιβεβαίωσε την εκτίμηση του FBI ότι τα μηνύματα ήταν πλαστά.

Η 84χρονη, η οποία σύμφωνα με τις Αρχές εκτιμάται ότι απήχθη από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα, παραμένει αγνοούμενη από την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, το δεύτερο μήνυμα λύτρων ανέφερε ότι η 84χρονη ήταν νεκρή και δεν ζητούσε λύτρα για την επιστροφή της σορού της.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, για να ελέγξουν την αυθεντικότητα του πρώτου μηνύματος και πιθανόν να εντοπίσουν τους αποστολείς, το FBI κατέθεσε μικρό ποσό σε κρυπτονομίσματα σε λογαριασμό που είχε υποδειχθεί. Ωστόσο, δεν έγινε ποτέ η ανάληψή τους.

Με βάση αυτό, καθώς και άλλα στοιχεία που δεν μπορούν ακόμη να αποκαλυφθούν, οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα μηνύματα δεν συνδέονται με την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι.

Η τρίτη επιστολή, που εστάλη στο TMZ, επίσης κρίθηκε ως μη αυθεντική, χωρίς να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, σύμφωνα με τη New York Post.

Νέα δημόσια έκκληση από την κόρη της

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε νέα έκκληση μέσα από την εκπομπή «Today» για όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την τύχη της μητέρας της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η οικογένεια εξακολουθεί να προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

BREAKING: "Somebody knows something. We are in agony."



Savannah Guthrie made an emotional appeal on the Today Show after new details revealed one of the ransom notes previously sent to her family claimed her mother, Nancy, was dead.



The longtime television host begged anyone… pic.twitter.com/MWO4ax1G7m — Fox News (@FoxNews) June 23, 2026

Θυμίζεται ότι λίγο μετά την εξαφάνιση της 84χρονης, οι Αρχές είχαν επιβεβαιώσει ότι το αίμα που εντοπίστηκε στη βεράντα του σπιτιού της ανήκε στην ίδια.

Τον Φεβρουάριο το FBI έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα ενός ένοπλου μασκοφόρου που φαίνεται να πειράζει την κάμερα στην πόρτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι, τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Οι φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσιοποίησαν το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δείχνουν ένα άτομο που φορά μάσκα, γάντια και σακίδιο και κάτι που μοιάζει με θήκη όπλου.