Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, παρουσιάστρια του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC News, Σαβάνα Γκάθρι παρακάλεσε τους απαγωγείς της μητέρας της να «πράξουν το σωστό», δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, σε μια υπόθεση που προκαλεί συγκίνηση στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι απήχθη τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου προς την 1η Φεβρουαρίου από το σπίτι της στο Τουσόν της Αριζόνα.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της έχει έκτοτε προσελκύσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών μίντια.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα με ανάρτηση στο Truth Social ότι παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις σε μέσα ενημέρωσης λέγοντας ότι ελπίζει μια «θετική κατάληξη».

Η Σαβάνα Γκάθρι, παρουσιάστρια της δημοφιλούς πρωινής εκπομπής «Today» στο NBC News, μίλησε χθες απευθείας στους απαγωγείς της μητέρας της σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Όποιος κι αν είσαι, αν την κρατάς όμηρο ή ξέρεις πού βρίσκεται, ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είσαι χαμένος ή μόνος. Ποτέ δεν είναι αργά για να πράξεις το σωστό», παρακάλεσε.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι και συνεχίζουμε να πιστεύουμε», είπε επίσης η Σαβάνα Γκάθρι.

Το FBI έδωσε την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα πλάνα ενός ένοπλου μασκοφόρου που φαίνεται να πειράζει την κάμερα στην πόρτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι, τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Οι φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσιοποίησαν το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δείχνουν ένα άτομο που φορά μάσκα, γάντια και σακίδιο και κάτι που μοιάζει με θήκη όπλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ερευνητές δήλωσαν την Κυριακή ότι είχαν συλλέξει DNA από ένα γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της 84χρονης, το οποίο φαίνεται να ταιριάζει με αυτά που φορούσε το άτομο που φαίνεται στο βίντεο.

Το γάντι, το οποίο εντοπίστηκε σε ένα χωράφι δίπλα σε δρόμο, βρίσκεται υπό ανάλυση αυτή τη στιγμή.