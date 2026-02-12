Η απαγωγή της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι από το απομακρυσμένο σπίτι της στην περιοχή Καταλίνα Φούθιλς, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, παραμένει μυστήριο, με πρώην πράκτορα του FBI να εξηγεί γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα όχημα που να συνδέεται με τον φερόμενο απαγωγέα της.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την Τρίτη βίντεο που δείχνει έναν ύποπτο να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι, ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιο αυτοκίνητο που να σχετίζεται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τον απόστρατο πράκτορα του FBI, Τζέιμς Γκαλιάνο, το σκοτεινό και απομονωμένο δίκτυο δρόμων της περιοχής καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παρακολούθηση των κινήσεων ενός δράστη.

Όπως δήλωσε ο Γκαλιάνο στην εκπομπή Fox & Friends, η γειτονιά της Νάνσι Γκάθρι δεν θυμίζει σε τίποτα μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως το Μανχάταν. «Θέλω να σκεφτείτε το Μανχάταν. Αυτό εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Μοιάζει σχεδόν με πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι οι διαδρομές εισόδου και εξόδου στην περιοχή είναι περίπλοκες και διαφορετικές μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει σε κάποιον να κινηθεί χωρίς να εντοπιστεί.

Ο πρώην πράκτορας σημείωσε ότι υπάρχουν πολλαπλές έξοδοι από την περιοχή, κάποιες από τις οποίες παρακολουθούνται από κάμερες κυκλοφορίας, ενώ άλλες όχι. «Είναι πιθανό, αν ο ύποπτος έφυγε με όχημα, να μην καταγράφηκε από αναγνώστη πινακίδων ή κάποια κάμερα; Η απάντηση είναι ναι», τόνισε.

Παρότι το ενδεχόμενο ο απαγωγέας να διέφυγε πεζός θεωρείται λιγότερο πιθανό, ο Γκαλιάνο επεσήμανε ότι η έλλειψη φραχτών μεταξύ των ιδιοκτησιών θα μπορούσε να επιτρέψει μια διαφυγή μέσω των πίσω αυλών. «Δεν υπάρχουν φράχτες εδώ και τα οικόπεδα εφάπτονται μεταξύ τους, χωρίς κάτι να περιορίζει την πρόσβαση», ανέφερε.

Ex-FBI agent reveals reason why no car has been found in Nancy Guthrie abduction mystery..https://t.co/2BI5ogkxzF — Penthouse Newz (@Jerseygirl345) February 11, 2026

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την προσαγωγή ενός άνδρα για ανάκριση το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από έλεγχο οχήματος στο Ρίο Ρίκο της Αριζόνα, νότια του Τούσον. Πρόκειται για οδηγό διανομών της FedEx, τον Κάρλος Παλαζουέλος, ο οποίος ανέφερε ότι το σπίτι του ερευνήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης, προτού αφεθεί ελεύθερος χωρίς κατηγορίες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Μέχρι την Τετάρτη, κανένα άλλο άτομο δεν είχε προσαχθεί σε σχέση με την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, αφού την είχαν αφήσει στο σπίτι της στην Καταλίνα Φούθιλς. Η κόρη της, Σαβάνα, απηύθυνε νέο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι η οικογένεια εξακολουθεί να πιστεύει πως η μητέρα της είναι ζωντανή. «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη εκεί έξω. Φέρτε τη στο σπίτι», ανέφερε.