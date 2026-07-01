Το ταξίδι των ονείρων μιας οικογένειας από τη Μασαχουσέτη εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς ένας πατέρας τριών παιδιών δίνει μάχη για τη ζωή του στα Φίτζι, μετά την εμφάνιση μιας σοβαρής λοίμωξης που ενδέχεται να ξεκίνησε από τσίμπημα εντόμου.

Ο Σκοτ και η Κλερ Γουίνσλοου ονειρεύονταν για χρόνια να διασχίσουν με ιστιοπλοϊκό τον Νότιο Ειρηνικό μαζί με την οικογένειά τους. Τον Απρίλιο, λίγο μετά τη συνταξιοδότησή τους, ξεκίνησαν επιτέλους το τρίμηνο ταξίδι που χαρακτήριζαν ως «την περιπέτεια της ζωής τους». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά την αναχώρηση, ο Σκοτ παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με τσίμπημα εντόμου και η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία.

Για σχεδόν δύο εβδομάδες η υγεία του χειροτέρευε, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον ανιψιό του. Όταν το σκάφος έφτασε τελικά στα Φίτζι, ήταν τόσο εξασθενημένος που δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της λοίμωξης. «Μέχρι να φτάσει σε γιατρό, ήταν ήδη πάρα πολύ άρρωστος», δήλωσε η κόρη του, Λίζα Μπάμπιν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε από ιδιωτικό νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαουτόκα, στο νησί Βίτι Λέβου, το μεγαλύτερο των Φίτζι, όπου οι γιατροί προειδοποίησαν τη σύζυγό του να «προετοιμαστεί για το χειρότερο».

Ο συνταξιούχος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, δίνοντας μάχη με σηπτικό σοκ και πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που δημιούργησε η οικογένεια, η λοίμωξη έχει επεκταθεί στους πνεύμονες και τη χοληδόχο κύστη, ενώ οι νεφροί του λειτουργούν πολύ περιορισμένα.

Η οικογένεια τονίζει ότι παραμένει άγνωστο πώς ξεκίνησε η λοίμωξη και αν οφείλεται πράγματι στο τσίμπημα του εντόμου, σε μολυσμένο τραύμα ή σε κάποια άλλη αιτία. Παρότι οι γιατροί στα Φίτζι κάνουν ό,τι μπορούν, η κόρη του υποστηρίζει ότι η κατάστασή του απαιτεί πιο εξειδικευμένη φροντίδα από αυτή που μπορεί να προσφέρει το τοπικό νοσοκομείο. «Κάθε ώρα μετράει για τον πατέρα μου», είπε η Λίζα Μπάμπιν.

Η οικογένεια έχει ήδη εξασφαλίσει κρεβάτι στο Νοσοκομείο Νιούτον-Γουέλσλεϊ της Μασαχουσέτης, όμως δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να καλύψει το τεράστιο κόστος της αεροδιακομιδής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια αεροδιακομιδή για να τον φέρουμε σπίτι. Όμως αυτές οι πτήσεις δεν είναι καθόλου φθηνές», ανέφερε η κόρη του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια ειδική ιατρική πτήση από τα Φίτζι στη Βοστώνη, απόσταση άνω των 8.000 μιλίων, μπορεί να κοστίσει περίπου 250.000 δολάρια.

Παράλληλα με τη διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, η οικογένεια έχει υποβάλει αίτηση για κρατικό δάνειο στις ΗΠΑ, προκειμένου να καλύψει τόσο το κόστος της αεροδιακομιδής όσο και τα ολοένα αυξανόμενα νοσήλια στο εξωτερικό, καθώς δεν διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για την περίθαλψη.

Οι συγγενείς του περιγράφουν τον Σκοτ ως έναν «εργατικό, πιστό και γενναιόδωρο άνθρωπο», που ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους. Όπως αναφέρουν, ενώ εξακολουθούν να ελπίζουν και να προσεύχονται για την ανάρρωσή του, βρίσκονται αντιμέτωποι με το τεράστιο οικονομικό βάρος που συνεπάγεται μια τόσο σοβαρή ιατρική κατάσταση στο εξωτερικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.