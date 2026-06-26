Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται το Πεκίνο μετά από ένα σοκαριστικό αεροπορικό ατύχημα που ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες. Μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε την Παρασκευή πάνω στον εμβληματικό Πύργο CITIC, τον υψηλότερο ουρανοξύστη της κινεζικής πρωτεύουσας. Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές επέβαλαν άμεσα καθεστώς αυστηρής λογοκρισίας, ορισμένα βίντεο-ντοκουμέντα κατάφεραν να διαρρεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε στο σημείο της πρόσκρουσης.

Το αεροσκάφος, τύπου Sunward SA60L «Aurora», το οποίο έχει περίπου το μέγεθος ενός αυτοκινήτου, φέρεται να παρέκκλινε από την πορεία του κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο Shifosi. Η σύγκρουση άνοιξε μια ορατή τρύπα σε έναν από τους 109 ορόφους του κτιρίου, γνωστού και ως China Zun, το οποίο αποτελεί την έδρα του κρατικού ομίλου CITIC Group.



Κομμάτια από τα συντρίμμια, συμπεριλαμβανομένου ενός φτερού, έπεσαν στον δρόμο, με τις Αρχές να προχωρούν στην προληπτική εκκένωση του ουρανοξύστη, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

🚨🇨🇳 A small plane just crashed into Beijing's tallest skyscraper, the 1,732-foot CITIC Tower, leaving a visible hole 109 stories up.



The aircraft, a Sunward SA60L "Aurora" light plane, reportedly deviated from its flight path while returning to Shifosi Airport.



Debris,… pic.twitter.com/SS2U29IZZU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026

Αμέσως μετά το συμβάν, η κινεζική αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους και επιχείρησε να επιβάλει απόλυτο «σιωπητήριο». Αστυνομικοί εμπόδιζαν τους περαστικούς από το να τραβούν φωτογραφίες, ενώ ανάγκαζαν όσους είχαν ήδη καταγράψει υλικό να το διαγράψουν. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε μια ισχυρή έκρηξη γύρω στις 18:00 τοπική ώρα και τράβηξε βίντεο, το οποίο όμως διέγραψε αμέσως από τον φόβο της σύλληψης.



Η επιχείρηση συγκάλυψης μεταφέρθηκε γρήγορα και στο διαδίκτυο, καθώς οι σχετικές αναρτήσεις εξαφανίστηκαν από τα κινεζικά social media μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι αστυνομικός, διώχνοντας τους ξένους δημοσιογράφους από το σημείο, αρκέστηκε να πει με νόημα: «Όλοι ξέρουμε γιατί!».