Η Ρέιτσελ Μπρουκς αποχωρεί από το Sky Sports έπειτα από 14 χρόνια συνεργασίας, λίγες μόλις ημέρες πριν από το Grand Prix της Αυστρίας στο Σπίλμπεργκ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η δημοσιογράφος, που έχει συνδέσει το όνομά της με τη Formula 1, ανακοίνωσε την απόφασή της με ανάρτηση στο X, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους της αποχώρησής της. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου αποκάλυψε ότι δέχθηκε «φρικτές προσβολές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από συνέντευξη που πήρε πέρυσι από τον Μαξ Φερστάπεν.

Η Μπρουκς είχε συνομιλήσει με τον Ολλανδό οδηγό μετά τη σύγκρουσή του με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes στο Grand Prix Ισπανίας του 2025. Ο Φερστάπεν τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων για το περιστατικό και στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι «έκανε λάθος».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η επαφή με τον Ράσελ ήταν σκόπιμη, καθώς ένας τηλεοπτικός σχολιαστής είχε εκφράσει την άποψη ότι ενδεχομένως να ήταν εσκεμμένη. Ο Φερστάπεν απέφυγε να απαντήσει ευθέως και αντέτεινε ότι δεν έχει σημασία αν έγινε επίτηδες.

Μιλώντας στο podcast «Road to Success», η Μπρουκς αποκάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι από τον χώρο της τηλεοπτικής μετάδοσης της έστειλαν μηνύματα, συγχαίροντάς τη επειδή τόλμησε να κάνει την ερώτηση που, όπως της είπαν, αρκετοί άλλοι θα φοβούνταν να θέσουν. Ωστόσο, η αντίδραση ενός μέρους των φιλάθλων ήταν εντελώς διαφορετική.

«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν φρικτό. Μου έγραφαν ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να μπορέσω να αποκτήσω παιδιά επειδή είμαι κακό παράδειγμα. Δέχθηκα τις πιο φρικτές προσβολές που μπορεί να φανταστεί κανείς», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, πολλά από αυτά τα σχόλια προέρχονταν από λογαριασμούς ανθρώπων που δήλωναν οικογενειάρχες. «Τους κοιτάς και σκέφτεσαι: κάντε ένα βήμα πίσω. Είναι ένας αγώνας Formula 1. Είναι ένα άθλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ρέιτσελ Μπρουκς εντάχθηκε στο Sky το 2009, ενώ από το 2012, όταν το δίκτυο εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Formula 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέκτησε ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην κάλυψη του πρωταθλήματος.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή για τις συνεντεύξεις που πραγματοποιούσε με τους οδηγούς στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ενώ ταξίδευε σε Grand Prix σε όλο τον κόσμο.

Παρότι αποχωρεί από το Sky Sports, ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει τη Formula 1. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον χώρο και θα βρίσκεται στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας στο Σίλβερστοουν την επόμενη εβδομάδα.

«Έπειτα από πολλά χρόνια στο Sky, προχωρώ σε νέα και συναρπαστικά επαγγελματικά σχέδια και ανυπομονώ για όσα ακολουθούν. Έχω αποχωρήσει από την ομάδα του Sky F1, αλλά η Formula 1 εξακολουθεί να έχει την καρδιά μου. Θα σας ενημερώσω σύντομα. Προς το παρόν, τα λέμε στο Σίλβερστοουν», έγραψε.