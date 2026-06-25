Με μια μάλλον πολιτική και λιγότερο ιστορική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν χθες Τετάρτη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 250ή επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, συνοδευόμενη από το γνωστό σόου του Αμερικανού προέδρου ο οποίος εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να αναφερθεί εκτενώς στα σχέδιά του.

Επιδιώκοντας να απομακρυνθεί από το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν , που προκαλεί αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Τραμπ εκμεταλλεύθηκε την εκδήλωση στο National Mall για να επαινέσει μια χώρα, της οποίας συχνά αναφέρει ότι αποκατέστησε το μεγαλείο της, ενόψει και της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, αν και πιο σύντομη και μετρημένη από αυτές που συνηθίζει στις προεκλογικές του εκδηλώσεις, περιείχε όλα τα γνωστά στοιχεία: ξεκίνησε με το τραγούδι “God bless the USA” και ολοκληρώθηκε με το σύνθημα «Να Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» (Make America Great Again), ενώ ακολούθησε ο χορός του Τραμπ υπό τους ήχους του τραγουδιού «YMCA».

Χωρίς να αναφερθεί ιδιαίτερα στις αρχές της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου 1776, η οποία σηματοδότησε τη ρήξη του νεαρού αμερικανικού έθνους με τη βρετανική μοναρχία, ο 80χρονος δισεκατομμυριούχος επαίνεσε το ιστορικό του και επέκρινε τους προκατόχους του, αλλά δεν εξαπέλυσε προσωπικές προσβολές.

«Καθώς βρισκόμαστε στο κατώφλι του 250ού έτους ανεξαρτησίας μας, είμαι ενθουσιασμένος που δηλώνω ότι η Αμερική επέστρεψε», δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων μιλώντας πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια. «Όπως γνωρίζετε, πριν λίγο καιρό ήμασταν μια νεκρή χώρα. Τώρα είμαστε η πιο συναρπαστική χώρα του κόσμου», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση του προσφέρει «τη μία νίκη μετά την άλλη στον αμερικανικό λαό».

«Όπως ακριβώς αυτοί οι πατριώτες του 1776, τους τελευταίους 17 μήνες πήραμε πίσω την εξουσία από την αποξενωμένη από τους πολίτες πολιτική τάξη», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη του Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου μειώνεται. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του CNN Poll of Polls, μόνο το 36% των Αμερικανών συμφωνεί με τις πολιτικές του.

Όμως χθες το βράδυ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο National Mall απαρτιζόταν κυρίως από ένθερμους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «μάχεται για το αμερικανικό όνειρο», δήλωσε η 57χρονη Μπάρμπαρα Βαν Ρίπερ. Η Λινέτ Κόουτς, μια 48χρονη νοικοκυρά, δήλωσε ότι πήγε να δει «τον πρόεδρο» και «τα αεροπλάνα του».

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους το βομβαρδιστικό B-2 και καταδιωκτικά F-35, πέταξαν στον ουρανό, ενώ η μπάντα του σώματος των Πεζοναυτών έπαιζε πατριωτικά τραγούδια.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί μια μεγάλη συναυλία, αλλά μετά τις αποχωρήσεις πολλών από τους προσκεκλημένους καλλιτέχνες, ο Τραμπ αποφάσισε να είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στα διάφορα έργα που έχει ξεκινήσει στην Ουάσινγκτον, όπως η νέα αίθουσα χορού που θέλει να χτίσει στον Λευκό Οίκο, τα σχέδιά του για μια μεγάλη αψίδα που θα θυμίζει την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, αλλά και το έργο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό: η ανακλαστική πισίνα στο Μνημείο του Λίνκολν.

Τα σχέδια αυτά επικρίνουν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι κατηγορούν τον Ρεπουμπλικάνο ότι θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα και να μονοπωλήσει τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, αντί να τους αναγάγει σε μια στιγμή εθνικής ενότητας.