Μια σημαντική ανακάλυψη σε αρχαίο χειρόγραφο που φυλασσόταν σε βιβλιοθήκη της Πολωνίας έφερε στο φως δύο έως σήμερα άγνωστα κηρύγματα του Αγίου Αυγουστίνου, του θεολόγου που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη δυτική χριστιανική σκέψη και θεωρείται από πολλούς ο σημαντικότερος χριστιανός στοχαστής μετά τον Απόστολο Παύλο. Τα λατινικά κείμενα του 12ου αιώνα επικεντρώνονται σε ένα από τα πιο αινιγματικά επεισόδια της Βίβλου, την επίσκεψη του βασιλιά Σαούλ στη Μάγισσα του Ενδώρ, ένα γεγονός που έχει απασχολήσει θεολόγους και μελετητές επί αιώνες.

Η βιβλική αφήγηση, που καταγράφεται στο Α΄ Βιβλίο του Σαμουήλ (κεφάλαιο 28), περιγράφει τον νεκρό προφήτη Σαμουήλ να εμφανίζεται και να προαναγγέλλει τον θάνατο του βασιλιά Σαούλ. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τόσο μεταξύ Εβραίων όσο και Χριστιανών μελετητών, καθώς φαίνεται να υποδηλώνει ότι ένα μέντιουμ κατάφερε να καλέσει το πνεύμα ενός νεκρού προφήτη, όπως τονίζει η Daily Mail.

Στα νεοανακαλυφθέντα κηρύγματα, ο Άγιος Αυγουστίνος εξετάζει ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, διερωτώμενος αν η μορφή που αντίκρισε ο Σαούλ ήταν πράγματι ο Σαμουήλ ή κάποια υπερφυσική ψευδαίσθηση. Τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Μάγισσα του Ενδώρ δεν διέθετε καμία εξουσία πάνω στους νεκρούς. Εάν ο Σαμουήλ εμφανίστηκε πραγματικά, αυτό συνέβη επειδή το επέτρεψε ο Θεός και όχι επειδή η μέντιουμ τον κάλεσε μέσω μαγείας.

Ο καθηγητής Κρίστιαν Τόρναου, λατινιστής του πανεπιστημίου του Βίρτσμπουργκ, εξήγησε ότι «το πρώτο κήρυγμα εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας και ολοκληρώνεται με το ζήτημα της θεοδικίας και τις διαφορετικές ερμηνείες. Μόνο στο δεύτερο κήρυγμα, που εκφωνήθηκε την επόμενη Τετάρτη, εξετάστηκαν αναλυτικά οι διαφορετικές εκδοχές».

Ο Άγιος Αυγουστίνος έζησε από το 354 έως το 430 μ.Χ. Γεννήθηκε στη Βόρεια Αφρική από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα βαθιά αφοσιωμένη στον Χριστιανισμό. Στα νεανικά του χρόνια ακολούθησε έναν κοσμικό τρόπο ζωής και αναζητούσε διαρκώς πνευματικές και φιλοσοφικές απαντήσεις. Αρχικά απέρριψε τον Χριστιανισμό, εξερευνώντας τον ηδονισμό και τη δυϊστική θρησκεία του Μανιχαϊσμού, πριν στραφεί στον Νεοπλατωνισμό. Έπειτα από μια βαθιά πνευματική κρίση ασπάστηκε τελικά τον Χριστιανισμό και βαπτίστηκε στο Μιλάνο το 387.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν ζητήθηκε από τον Κρίστιαν Τόρναου να αποκρυπτογραφήσει έξι κηρύγματα που αποδίδονταν στον Άγιο Αυγουστίνο. Κατά την έρευνά του διαπίστωσε ότι δύο από αυτά ήταν μέχρι σήμερα άγνωστα. Τα νέα κείμενα επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για τον βασιλιά Σαούλ.

«Ο Σαούλ πιστεύει ότι βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση λίγο πριν από τη μάχη με τους Φιλισταίους. Ο Θεός δεν απαντά στις προσευχές του και έτσι στρέφεται σε μια μάγισσα», ανέφερε ο Τόρναου σε σχετική ανακοίνωση.

Ύστερα από αίτημα του Σαούλ, η μάγισσα επικαλείται το υποτιθέμενο πνεύμα του νεκρού προφήτη Σαμουήλ, ο οποίος προφητεύει τον θάνατό του στη μάχη. Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Σαμουήλ είχε χρίσει, κατ’ εντολή του Θεού, τους δύο πρώτους βασιλιάδες του Ισραήλ, τον Σαούλ και τον Δαβίδ.

Η συγκεκριμένη βιβλική ιστορία εξακολουθεί να προβληματίζει τους θεολόγους, καθώς γεννά το ερώτημα πώς θα μπορούσε μια μάγισσα να καλέσει το πνεύμα ενός προφήτη. Παράλληλα, οι λατινιστές έχουν θέσει και ένα ακόμη ερώτημα: «Πώς μπορεί ένας παντοδύναμος Θεός να επιτρέπει κάτι τέτοιο ή μήπως τελικά δεν είναι πραγματικά παντοδύναμος;».

Για αιώνες, οι θεολόγοι διαφωνούν ως προς το αν η εμφάνιση του Σαμουήλ ήταν μια εξαπάτηση που δημιούργησε η μάγισσα ή μια πραγματική παρουσία του προφήτη, την οποία επέτρεψε ο Θεός προκειμένου να προειδοποιήσει τον Σαούλ για τον επικείμενο θάνατό του.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι, μετά την παρουσίαση των δύο κηρυγμάτων από τον Άγιο Αυγουστίνο, οι πιστοί που βρίσκονταν στην εκκλησία καλούνταν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη για το συγκεκριμένο βιβλικό απόσπασμα. Ο Κρίστιαν Τόρναου επισήμανε ότι αυτή η διδακτική και ρητορική προσέγγιση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου Αυγουστίνου, καθώς συνήθιζε να παρουσιάζει διαφορετικές ερμηνευτικές επιλογές χωρίς να καταλήγει σε οριστική κρίση, αφήνοντας το ακροατήριό του να προβληματιστεί και να αποφασίσει μόνο του.

«Το ύφος, το χιούμορ και το περιεχόμενο δείχνουν επίσης ξεκάθαρα ότι τα κηρύγματα του χειρογράφου γράφτηκαν πράγματι από τον Αυγουστίνο», δήλωσε ο Τόρναου.

Παρότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου κείμενα αποδόθηκαν στον Άγιο Αυγουστίνο αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστά, ο Τόρναου και ο συνεργάτης του, δρ Κλέμενς Βάιντμαν του Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL), προχώρησαν σε εκτενή έλεγχο της αυθεντικότητας των κειμένων, προσκαλώντας ακόμη 20 ειδικούς λατινιστές να τα αξιολογήσουν.

Η ανασύνθεση της ιστορίας διατήρησης και μετάδοσης των κηρυγμάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. «Καταρχάς, η δημιουργία ενός τέτοιου χειρογράφου τον 12ο αιώνα είναι ασυνήθιστη. Μια αντιγραφή στις αρχές του 8ου ή του 9ου αιώνα θα ήταν περισσότερο αναμενόμενη», ανέφερε ο Τόρναου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα νεοανακαλυφθέντα κηρύγματα διασώθηκαν επειδή ένας μεσαιωνικός αντιγραφέας τα αντέγραψε από ένα ακόμη παλαιότερο χειρόγραφο, το οποίο έχει πλέον χαθεί στην ιστορία.