Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ποινή που επιβλήθηκε σε έναν πατέρα από την Καλιφόρνια, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε αιμομικτική σχέση με τη βιολογική του κόρη, λίγους μήνες πριν εκείνη βάλει τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο 41χρονος Stephen Vincent Chavez καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκισης και τρία χρόνια επιτήρησης, αφού τον Μάιο δήλωσε ένοχος για μία κακουργηματική κατηγορία αιμομιξίας και μία πλημμεληματική κατηγορία παροχής αλκοόλ σε ανήλικο, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Βεντούρα. Η ποινή προκάλεσε οργή, καθώς οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει τη μέγιστη δυνατή ποινή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για σοβαρή κατάχρηση της πατρικής ιδιότητας και της εμπιστοσύνης της κόρης του.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα που φέρονται να συνέβησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν η 18χρονη Makayla Rene Settles διέμενε στο σπίτι του πατέρα της στο Moorpark της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μετά από οικογενειακή συγκέντρωση όπου καταναλώθηκε αλκοόλ, ο Chavez αγόρασε επιπλέον ποτά για να καταναλώσουν οι δυο τους στο σπίτι. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια είχε σεξουαλική επαφή με την κόρη του.

Η Makayla πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν αυτοκτόνησε, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Κατά την ανακοίνωση της ποινής, μέλη της οικογένειας της νεαρής γυναίκας απευθύνθηκαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας το τραύμα που προκάλεσαν οι πράξεις του κατηγορουμένου και την οδύνη που βιώνουν μετά την απώλειά της.

Disgusting SoCal dad pleads guilty to incest after daughter killed herself – sentenced to only 3 years in California prison https://t.co/Hm7pVES1KI pic.twitter.com/uCHWGE6lsU — New York Post (@nypost) May 19, 2026

Η εισαγγελέας Tessa McCarty καταδίκασε έντονα τη συμπεριφορά του Chavez, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως πατέρας και πρόδωσε την εμπιστοσύνη της κόρης του. «Ο Chavez εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως πατέρας, παραβίασε την εμπιστοσύνη της κόρης του, της παρείχε αλκοόλ και προχώρησε σε εγκληματική συμπεριφορά που άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωής της», δήλωσε.

Παρά τις πιέσεις της εισαγγελίας, ο δικαστής Dusty Kawai απέρριψε το αίτημα για ποινή τριών ετών κάθειρξης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, έκρινε ότι δεν μπορούσε να επιβάλει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή, καθώς ο Chavez δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι εξέτασαν το ενδεχόμενο άσκησης πρόσθετων κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, ωστόσο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατηγορία της αιμομιξίας ήταν η μοναδική κακουργηματική δίωξη που μπορούσε να υποστηριχθεί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η απόφαση του δικαστηρίου έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, με αρκετούς να θεωρούν ότι η ποινή δεν αντανακλά τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τις συνέπειες που είχε για τη ζωή της νεαρής γυναίκας.