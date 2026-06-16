Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Ομέρ Τίσλερ, αποκάλυψε ότι μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση εναντίον εκατοντάδων στόχων στο ιρανικό έδαφος ακυρώθηκε μόλις μία ώρα πριν από την έναρξή της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα, ωστόσο η επιχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε μετά από πολιτική απόφαση που ελήφθη εν μέσω διπλωματικών παρεμβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τους στρατιώτες την Τρίτη, ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Όμερ Τίσλερ, επιβεβαίωσε ότι ένα προγραμματισμένο μεγάλο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου γύρου εχθροπραξιών.

Πριν από την ακύρωση της επιχείρησης, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα, ως απάντηση στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Παράλληλα με την αμυντική μάχη, η αεροπορία εξαπέλυσε επιθετική επιχείρηση σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων από την πατρίδα. Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες στόχοι στο Ιράν επλήγησαν, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο ιρανικό σύστημα αεράμυνας και πλήττοντας επιπλέον στοιχεία του καθεστώτος», έγραψε ο Τίσλερ.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιχείρηση που είχε σχεδιαστεί δεν προχώρησε ποτέ, σύμφωνα με το Times of Israel. Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι το απόγευμα της 8ης Ιουνίου «ολόκληρη η Πολεμική Αεροπορία ήταν έτοιμη να απογειωθεί για μια ευρείας κλίμακας αποστολή κρούσης», η οποία θα περιλάμβανε επιθέσεις εναντίον «εκατοντάδων στόχων στην καρδιά του Ιράν».

Όπως σημείωσε, «η επίθεση σταμάτησε ενώ βρισκόμασταν στις ενημερώσεις στις μοίρες, μόλις μία ώρα πριν από την αναχώρηση για την αποστολή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ακυρώθηκε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από εντολή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.

Αφού η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγματα στη Βηρυτό, γεγονός που προκάλεσε την εκτόξευση 24 βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ. Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης, που αποτελούν σύμμαχο του Ιράν, εκτόξευσαν επίσης δύο πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ απάντησε με δύο κύματα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Κατά το πρώτο κύμα επιθέσεων, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εννέα συστήματα αεράμυνας του Ιράν στη δυτική και κεντρική περιοχή της χώρας. Στο δεύτερο κύμα, ισραηλινά μαχητικά έπληξαν τρία εργοστάσια σε πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν, στοχεύοντας υποδομές που, σύμφωνα με τον στρατό, χρησιμοποιούνταν από το Ιράν για την παραγωγή πρώτων υλών που σχετίζονται με πυραυλικά προγράμματα.

Μετά την ανταλλαγή πυρών, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει περαιτέρω επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε ξεκινήσει τον πόλεμο στα τέλη Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Ισραήλ, δήλωσε στο Channel 12 του Ισραήλ ότι προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πως, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του στη μάχη.

Οι δύο ηγέτες είχαν πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων της προηγούμενης εβδομάδας, με τον Τραμπ να πιέζει για τον τερματισμό της αναζωπυρωμένης σύγκρουσης και τον Νετανιάχου να υποστηρίζει την ανάγκη ισραηλινών επιθέσεων.

Ο Νετανιάχου είχε εγκρίνει μια μεγάλη επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια ημέρα. Λίγο αργότερα, όμως, ο Τραμπ επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να αναστείλει κάθε περαιτέρω επίθεση, ώστε η Ουάσιγκτον να επιδιώξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφώνησε και ακύρωσε την επιχείρηση ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας για απογείωση.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει και δέσμευση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Παρότι οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο μειώθηκαν σε ένταση, δεν σταμάτησαν πλήρως τη Δευτέρα, παρά τη συμφωνία.