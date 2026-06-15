Οι πλουσιότεροι κάτοικοι της Καλιφόρνια αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τις περιουσίες τους καθώς πλησιάζει ο Νοέμβριος και η ψηφοφορία για τον αμφιλεγόμενο φόρο στους δισεκατομμυριούχους, με ορισμένους να επιταχύνουν φιλανθρωπικές δωρεές, να αγοράζουν πολυτελείς εξοχικές κατοικίες και ακόμη και να αστειεύονται με το ενδεχόμενο διαζυγίου προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις του μέτρου.

Η προτεινόμενη νομοθεσία, εφόσον εγκριθεί, θα επιβάλει εφάπαξ φόρο έως και 5% στην καθαρή περιουσία κατοίκων της Καλιφόρνιας που διαθέτουν περιουσία άνω των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση την αξία της περιουσίας τους στο τέλος του τρέχοντος έτους, εφόσον ήταν κάτοικοι της πολιτείας την 1η Ιανουαρίου.

Για περιουσίες που υπερβαίνουν οριακά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια προβλέπονται χαμηλότεροι συντελεστές, οι οποίοι θα αυξάνονται σταδιακά.

Έντονη κινητικότητα μεταξύ φορολογικών συμβούλων και δικηγόρων

Η προοπτική επιβολής του φόρου έχει προκαλέσει κύμα επικοινωνιών με φορολογικούς συμβούλους, ειδικούς στον σχεδιασμό κληρονομικών υποθέσεων και δικηγόρους, καθώς δισεκατομμυριούχοι και πρόσωπα με περιουσίες κοντά στο σχετικό όριο αναζητούν τρόπους να μειώσουν την έκθεσή τους ή να αποφύγουν εντελώς τη φορολογική επιβάρυνση.

Ορισμένοι εύποροι κάτοικοι της Καλιφόρνιας έχουν ήδη εγκαταλείψει την πολιτεία, ενώ άλλοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν και να αναδιαμορφώσουν τα οικονομικά τους δεδομένα.

Ο έμπειρος φορολογικός και κληρονομικός σύμβουλος Άντριου Κάτσενσταϊν δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ένας παλαιός πελάτης του, επενδυτής στον τομέα των ακινήτων με ισχυρούς δεσμούς με την Καλιφόρνια, δεν σχεδιάζει να μετακομίσει παρά τις ανησυχίες που προκαλεί η πρόταση.

Ο συγκεκριμένος επενδυτής και οι σύμβουλοί του εξετάζουν τρόπους να καταστήσουν τα οικονομικά του πιο «φορολογικά αποδοτικά», μεταξύ άλλων επισπεύδοντας προγράμματα φιλανθρωπικών δωρεών που ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν ήδη εξετάσει.

«Οι άνθρωποι λαμβάνουν συνεχώς μέτρα για να επωφεληθούν από τη φορολογική νομοθεσία πριν αυτή αλλάξει. Αυτό είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα», δήλωσε ο Κάτσενσταϊν, εταίρος της λογιστικής εταιρείας HCVT, ο οποίος συμβουλεύει πολλούς πελάτες σχετικά με την πρόταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επενδυτής έχει ήδη δωρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και θεωρεί ότι επιπλέον δωρεές θα ήταν προτιμότερες από την καταβολή περισσότερων χρημάτων στο Σακραμέντο.

Δωρεές μετοχών και καθυστερήσεις χρηματοδοτήσεων

Άλλοι εύποροι κάτοικοι εξετάζουν πιο ασυνήθιστες κινήσεις, σύμφωνα με την nypost.

Ο Τζον Φέλντχαμερ, διευθύνων εταίρος του γραφείου της Baker Botts στο Σαν Φρανσίσκο και πρώην δικηγόρος της υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS), ανέφερε ότι ένας από τους πρώτους εργαζόμενους σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αναμένει να αποκτήσει φέτος μετοχές αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων και φοβάται ότι η αποτίμηση αυτή θα μπορούσε να τον εντάξει στην κατηγορία των φορολογουμένων που θα επηρεαστούν από τον φόρο.

Ο Φέλντχαμερ δήλωσε ότι εξετάζει μαζί με τον πελάτη του το ενδεχόμενο να δωρηθεί μέρος των μετοχών πριν αυτές κατοχυρωθούν πλήρως και περιέλθουν στην κατοχή του εργαζομένου.

Παράλληλα, ορισμένοι ιδρυτές εταιρειών καθυστερούν γύρους χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτίμηση των επιχειρήσεών τους και, κατ’ επέκταση, να διογκώσουν την προσωπική καθαρή τους περιουσία.

Αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων και αγορές εκτός Καλιφόρνιας

Οι σύμβουλοι εξετάζουν επίσης τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης περιουσιακών στοιχείων. Μία από τις στρατηγικές περιλαμβάνει τη μεταφορά ακινήτων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε ανακλητά καταπιστεύματα ή απευθείας στα ονόματα των ιδιοκτητών, καθώς τα συγκεκριμένα ακίνητα υπόκεινται ήδη σε φόρους ιδιοκτησίας και ενδέχεται να μη συνυπολογίζονται στη φορολογητέα καθαρή περιουσία βάσει της πρότασης.

Άλλοι εξετάζουν την αγορά ακριβών περιουσιακών στοιχείων εκτός Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης, θαλαμηγών ή εξοχικών κατοικιών, με στόχο να παραμείνουν εκτός της πολιτείας.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν όρια στις διαθέσιμες επιλογές.

Σύμφωνα με συμβούλους διαχείρισης πλούτου, οι δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού είναι «σχετικά περιορισμένες» και αποδεικνύονται περισσότερο χρήσιμες για εύπορα άτομα που βρίσκονται κοντά στο όριο εφαρμογής του φόρου.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάταξη κατά της φοροαποφυγής, η οποία απαιτεί οι συναλλαγές να εξυπηρετούν πραγματικό οικονομικό σκοπό πέρα από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

«Μου αρέσει να λέω στους φοιτητές μου αυτό το αξίωμα του φορολογικού σχεδιασμού: Τα γουρούνια τρέφονται, αλλά οι χοίροι σφάζονται», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκάμεϊτζ, καθηγητής Νομικής στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι, ο οποίος συνέβαλε στη σύνταξη της πρότασης. «Συχνά μπορείς να αναδιαρθρώσεις τις υποθέσεις σου σε κάποιο βαθμό, αλλά αν το παρακάνεις και γίνεις υπερβολικά άπληστος, μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με προβλήματα».

Η αντιπαράθεση για τα έσοδα και το κόστος ζωής

Οι υποστηρικτές του μέτρου, με τη στήριξη του συνδικάτου εργαζομένων στον τομέα της υγείας Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, υποστηρίζουν ότι ο φόρος θα μπορούσε να αποφέρει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια, συμβάλλοντας στην κάλυψη των περικοπών της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για την υγεία.

Οι επικριτές του μέτρου αντιτείνουν ότι θα πλήξει περαιτέρω τη φήμη της Καλιφόρνιας ως ενός από τα ακριβότερα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών για τα υψηλά εισοδήματα.

«Είναι προσβλητικό ότι, ενώ τόσοι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των καυσίμων, των τροφίμων και των βασικών αναγκών της ζωής, υπάρχει μια ομάδα δισεκατομμυριούχων που επικεντρώνεται στο πώς θα αποφύγει να πληρώσει το δίκαιο μερίδιό της», δήλωσε η Ντεμπρού Κάρθαν, τεχνολόγος ακτινολογίας και στέλεχος του συνδικάτου.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν την πρόταση με χιούμορ.

Σύμφωνα με τη σύμβουλο Τζένιφερ Κόουαλ της IEQ Capital, μερικά εύπορα ζευγάρια έχουν αστειευτεί ακόμη και με το ενδεχόμενο να τερματίσουν τον γάμο τους, καθώς η περιουσία των συζύγων υπολογίζεται αθροιστικά κατά τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσίας ενός ατόμου βάσει της πρότασης.