Σε μια παραδοχή που προκαλεί αίσθηση, προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας ανοιχτά ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ρώσος πρόεδρος έσπευσε πάντως να υποβαθμίσει το μέγεθος των ζημιών, συμπληρώνοντας ότι «όλα ανακάμπτουν γρήγορα».

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα κλιμάκωσης προς το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει άμεσα εντείνοντας τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και αυξάνοντας κατακόρυφα τον αριθμό των πληγμάτων κατά ουκρανικών στόχων.



Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο Πούτιν αποκάλυψε επίσης ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα πρωτοποριακό δορυφορικό σύστημα, το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό στόχο τον απόλυτο έλεγχο και τον συντονισμό των μαχητικών drones στο πεδίο της μάχης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της Μόσχας σε high-tech στρατιωτικές λύσεις.

Είπε επίσης ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία υπεβαίνει τους 700.000, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.