Σε πεδίο έντονης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης θέλει να μετατρέψει η Τουρκία την Ανατολική Μεσόγειο, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξαπολύει βαρείς χαρακτηρισμούς κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος φωτογράφισε ξεκάθαρα την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αποφεύγοντας ωστόσο να τις κατονομάσει.

Παράλληλα, έβγαλε και μια σημαντική είδηση στο διπλωματικό πεδίο, ανακοινώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα ταξιδέψει στην Άγκυρα τον Ιούλιο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το μέτωπο με το Ισραήλ και οι αιχμές για την Κύπρο

Η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει τις ενεργειακές και στρατιωτικές συμμαχίες της περιοχής με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αναφερόμενος αρχικά στην Κύπρο, ο Ερντογάν έδειξε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις κινήσεις στη Λευκωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες να ανάψει η φωτιά της διχόνοιας στην Κύπρο και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις».

Αμέσως μετά, ο Τούρκος πρόεδρος διεύρυνε την επίθεσή του, στρέφοντας τα βέλη του τόσο κατά της ισραηλινής κυβέρνησης όσο και κατά των κρατών που συνομιλούν μαζί της, αποφεύγοντας να κατονομάσει την Ελλάδα.

«Το Ισραήλ εμπλέκεται ταυτόχρονα σε μια σκοτεινή προσπάθεια αποσταθεροποίησης των αφρικανικών χωρών και της Μεσογείου. Η σιωνιστική κυβέρνηση είναι, από κάθε άποψη, μια εστία στασιασμού, ένα εργοστάσιο διχόνοιας, που παράγει συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή», υποστήριξε.

«Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει τον ρόλο των υπεργολάβων του Σιωνισμού», συνέχισε, συμπληρώνοντας ότι οι πλευρές αυτές προσπαθούν να επιβάλουν τους σχεδιασμούς τους.

Η προειδοποίηση για την Ανατολική Μεσόγειο

Η τοποθέτηση του Ερντογάν δεν έμεινε στους χαρακτηρισμούς, αλλά πέρασε σε ευθείες απειλές για τη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που η Άγκυρα θεωρήσει ότι παραβιάζονται οι κόκκινες γραμμές της.

«Το λέω πολύ ξεκάθαρα: κανείς δεν πρέπει να κυνηγά περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», υπογράμμισε.

Λίγο μετά, επανέλαβε την ίδια προειδοποίηση, δείχνοντας ότι η Άγκυρα ενοχλείται από τις ναυτικές και ενεργειακές κινήσεις που γίνονται στην περιοχή χωρίς τη δική της έγκριση.

«Παρατηρούμε επίσης προκλητικές κινήσεις υπό την ηγεσία του Ισραήλ στη Μεσόγειο· κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει περιπέτειες εκεί. Η απάντησή μας θα είναι σαφής και ισχυρή, εάν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Το δόγμα ασφαλείας εκτός συνόρων και η επίσκεψη Τραμπ

Η Τουρκία επιμένει να παρουσιάζει την ασφάλειά της ως κάτι που κρίνεται πέρα από τα σύνορά της, στα μέτωπα της Συρίας και του Λιβάνου. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ιστορικούς δεσμούς με τη Δαμασκό και τη Βηρυτό, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της χώρας του:

«Δεν θα ανεχθούμε κανένα τετελεσμένο γεγονός στις χώρες των αδελφών μας και καμία επίθεση εναντίον τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι για την Τουρκία η ασφάλεια εκτείνεται και στο Χαλέπι.

Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στο διπλωματικό πεδίο και συγκεκριμένα στον Ιούλιο, οπότε η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενότητα της Συμμαχίας.