Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε χθες, Δευτέρα, τις γιγάντιες κινεζικές εταιρείες Alibaba (ηλεκτρονικό εμπόριο), Baidu (μηχανή αναζήτησης) και BYD (ηλεκτρικά οχήματα) στον κατάλογο των επιχειρήσεων που συνεργάζονται, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, με τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι Alibaba και Baidu απέρριψαν τη συμπερίληψή τους στον εν λόγω κατάλογο, εκτιμώντας ότι στερείται βάσης.

Η ταξινόμηση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε λιγότερο από ένα μήνα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, έχει λίγες άμεσες συνέπειες, θα μπορούσε όμως να περιορίσει τις οικονομικές σχέσεις αμερικανικών παραγόντων, δημόσιων ή ιδιωτικών, με αυτές τις επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση υπάρχει κίνδυνος να περιπλέξει τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, την ώρα που ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει προσκληθεί για να επισκεφθεί το Σεπτέμβριο την Ουάσινγκτον.

Ο κατάλογος που ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα, μοιάζει πολύ με μια προηγούμενη εκδοχή του που είχε δημοσιοποιηθεί για πολύ λίγο το Φεβρουάριο.

«Αποτελεί μια προειδοποίηση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τις δημόσιες εξουσίες και τον αμερικανικό πληθυσμό», εκτιμά σε ανακοίνωσή του ο Τζον Μούλενααρ, ρεπουμπλικανός βουλευτής υπεύθυνος μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την Κίνα.

Ο βουλευτής καλεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις «να σταματήσουν να κάνουν δουλειές» με αυτούς τους ομίλους οι οποίοι «απειλούν την εθνική ασφάλειά μας».

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει επίσης κινεζικές εταιρείες που εργάζονται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων οι Alibaba, Baidu και Tencent, με την τελευταία να έχει προστεθεί προηγουμένως στον κατάλογο.

«Ο ισχυρισμός ότι η Baidu είναι μια στρατιωτική επιχείρηση είναι εντελώς αβάσιμος», αντέδρασε η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε έτοιμη «να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα» για να βγει από τη λίστα.

Η Alibaba, η οποία εκτιμά επίσης ότι η παρουσία της στη λίστα «στερείται βάσης», διαβεβαιώνει σε ανακοίνωση ότι δεν είναι «μια κινεζική στρατιωτική επιχείρηση και δεν συμμετέχει σε καμιά στρατηγική πολιτικοστρατιωτικής αφομοίωσης». Ο όμιλος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η παρουσία του στον κατάλογο «δεν θα έχει καμιά επίπτωση στις τρέχουσες δραστηριότητες του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στον υπόλοιπο κόσμο επειδή οι δραστηριότητές του δεν συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις του αμερικανικού στρατού» προσθέτει. «Δεν θα επιφέρει κανέναν άλλο περιορισμό στις εξαγωγές ούτε κύρωση», υποστηρίζει ο κινεζικός όμιλος.