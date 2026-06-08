Τραγωδία δίχως τέλος εκτυλίσσεται στις νότιες Φιλιππίνες, όπου ο ισχυρότατος σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μετέτρεψε ολόκληρες γειτονιές σε μια άμορφη μάζα από μπάζα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, καθώς τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Η βιβλική καταστροφή χτύπησε το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας σήμερα το πρωί, μια ώρα εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς συνέπεσε με την επίσημη επιστροφή των μαθητών στα σχολεία τους.



Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές κόβουν την ανάσα, με δεκάδες κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, τουλάχιστον 134 πολίτες έχουν τραυματιστεί, ενώ οι ελπίδες σβήνουν για 12 αγνοούμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

«Χάθηκαν πολλές ζωές»

Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων έκανε γνωστό πως καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 ισχυροί, Περισσότεροι έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, μεταξύ αυτών μία δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.



Στο Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο, ένας δημοσιογράφους του AFP παρατήρησε νωρίς το βράδυ, τοπική ώρα, τους διασώστες να πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια ενός σούπερ μάρκετ, προσπαθώντας να φθάσουν στα πτώματα δύο εργαζομένων.



«Δεν θέλω να φύγω από εδώ όσο δεν βλέπω τη σορό της αδελφής μου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόρφι Άνκαντ, ηλικίας 35 ετών. «Ελπίζω, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, πως είναι ακόμα ζωντανή…».

Η Ντιοσλίντα Ντελούβιο αφηγείται ότι ο γιος της Τζόι, ο άλλος υπάλληλος, είχε πάει να την επισκεφθεί πριν από λίγες εβδομάδες και τη ρώτησε: «Μαμά, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; Είσαι καλά;».

«Δεν θέλω να κλάψω τώρα, αναπολώντας το καλό που έχει προσφέρει», συμπλήρωσε.



Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, άλλοι πολίτες ετοιμάζονται να περάσουν τη νύχτα στο πεζοδρόμιο.

«Θα κοιμηθώ έξω, αν και δεν είναι άνετα, διότι φοβάμαι έναν μετασεισμό», είπε στο AFP ο Τζόνσον Αλέρτα, ένας πωλητής 34 ετών.

«Νιώθω πιο ασφαλής εδώ»

Ο Ρενέ Ρουνζαλάν, υπεύθυνος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία Σαρανγκάνι, που επλήγη σφόδρα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μονάχα στην κοινότητα Γκλαν σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι.



«Μια κατολίσθηση προκλήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό και πολλές ζωές χάθηκαν», όταν σπίτια θάφτηκαν κάτω από όγκους χώματος και λάσπης, περιέγραψε. «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η επικοινωνία. Υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι επομένως δύσκολο να λαμβάνουμε πληροφορίες», εξήγησε ο αξιωματούχος.



Οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν προς τοποθεσίες σε μεγαλύτερο υψόμετρο, μετά τον σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε σε απόσταση 24 χλμ στα ανοικτά της επαρχίας Σαρανγκάνι, στη νήσο Μιντανάο.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων στις πληγείσες περιοχές στο Μιντανάο και ζήτησε από τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εγκαταλείψουν αμέσως τις εστίες τους.



«Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος, σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Μην περιμένετε», δήλωσε. «Η ζωή σας είναι σημαντικότερη απ’ όσα αφήνετε πίσω σας».

Το αεροδρόμιο του Τζένεραλ Σάντος έκλεισε μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με τις αρχές

Σε ένα βίντεο, που ταυτοποίησε το AFP, διακρίνονται κομμάτια της οροφής του αεροδρομίου να έχουν καταρρεύσει πάνω στον χώρο παραλαβής αποσκευών.

Άρσεις συναγερμών

Το Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι του Ειρηνικού PTWC, με έδρα τη Χαβάη, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός τσουνάμι κατά μήκος των ακτών των Φιλιππίνων, από την Ινδονησία στην Ταϊβάν και έως την Ιαπωνία.



Όμως, το απόγευμα, οι αρχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας ήραν τους συναγερμούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.