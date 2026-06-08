Η Μαγιόρκα προετοιμάζεται για μια πρωτοφανή κοινωνική έκρηξη, καθώς το κίνημα κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία λαμβάνει διαστάσεις χιονοστιβάδας, με τους κατοίκους του δημοφιλούς προορισμού να δηλώνουν αποφασισμένοι να «παραλύσουν» το νησί, διοργανώνοντας μια ιστορική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Πάλμα στις 26 Ιουλίου.



Η οργή των πολιτών για τις ανεξέλεγκτες ροές επισκεπτών έχει φτάσει σε οριακό σημείο, μετατρέποντας τις Βαλεαρίδες και τα Κανάρια Νησιά σε ένα «καζάνι που βράζει».

Ηγετικό ρόλο στις κινητοποιήσεις έχει η ακτιβιστική ομάδα «Menys Turisme Mes Vida» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), η οποία προειδοποιεί ότι η κατάσταση δεν είναι πλέον βιώσιμη. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η Μαγιόρκα έχει μετατραπεί σε ένα απρόσωπο «θεματικό πάρκο» που λειτουργεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών, αδιαφορώντας για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

🟡 Presentam en roda de premsa la manifestació de dia 26 de juliol



Aquest estiu es tornaran a evidenciar els límits d’un model econòmic que es presenta com un èxit mentre genera expulsió, precarietat i dependència.



Mallorca al límit! pic.twitter.com/0aYT1n4CZg — MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) June 7, 2026

Το στεγαστικό δράμα και η καθημερινότητα στα όριά της

Το μεγαλύτερο αγκάθι για τους μόνιμους κατοίκους, και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, είναι η δραματική έλλειψη προσιτής στέγης. Η εκρηκτική εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η τουριστική υπερανάπτυξη έχουν εκτοξεύσει το κόστος ζωής στα ύψη. Οι ντόπιοι αδυνατούν πλέον να βρουν σπίτι και να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία στον ίδιο τους τον τόπο.

Anti-tourism protesters vow to collapse Majorca's capital with 'historic' demonstration https://t.co/iTFiDiSwIg — Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2026

Το αντιτουριστικό κίνημα εξαπλώνεται ταχύτατα και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Μενόρκα, η Ίμπιζα, η Βαρκελώνη και η Μάλαγα. Μάλιστα, οι μορφές διαμαρτυρίας γίνονται όλο και πιο ακραίες.



Στη Βαρκελώνη ακτιβιστές επιστράτευσαν νεροπίστολα εναντίον τουριστών, στη Μαγιόρκα πραγματοποιήθηκε συμβολική «κατάληψη» παραλιών με πανό, ενώ στις Καναρίες Νήσους διαδηλωτές σφράγισαν κουτιά κλειδιών καταλυμάτων με ισχυρή κόλλα και απέκλεισαν μονοπάτια με ψεύτικες αστυνομικές ταινίες.

Ρεκόρ αφίξεων και διεθνής ανησυχία για το brand της Ισπανίας

Η κοινωνική αυτή εξέγερση έρχεται σε μια περίοδο που η Ισπανία σπάει το ένα τουριστικό ρεκόρ μετά το άλλο. Το 2024 η χώρα υποδέχθηκε 94 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, ενώ το 2025 η ανοδική τροχιά συνεχίστηκε. Παρά την οικονομική άνθιση, περιβαλλοντικές οργανώσεις κατηγορούν την κυβέρνηση για πλήρη αδράνεια.



«Η δυστυχία μου είναι ο παράδεισός σας», αναγράφεται σε πολλά πανό διαδηλωτών, αποτυπώνοντας το μέγεθος του χάσματος.

Spain's visitor numbers hit new highs as tourists avoid Middle East https://t.co/LuScbrPcQZ — BBC News (UK) (@BBCNews) June 8, 2026

Την ίδια στιγμή, η τουριστική βιομηχανία εκφράζει έντονο προβληματισμό. Οι εικόνες των επεισοδίων και των αποδοκιμασιών κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας.



Ήδη, ταξιδιωτικοί πράκτορες από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία αναφέρουν ότι πολλοί τουρίστες ακυρώνουν ή αποφεύγουν συγκεκριμένους προορισμούς, φοβούμενοι εχθρικές συμπεριφορές, με την ένωση ABTA να εκδίδει ειδικές οδηγίες καθησυχασμού των ταξιδιωτών, σύμφωνα με την Daily Mail.