Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό «Penn Station» της Νέας Υόρκης στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου (τοπική ώρα).

Η επίθεση στον σταθμό Πεν πιστεύεται ότι έγινε από άστεγο, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση», διευκρίνισε η Αστυνομία. Από την επίθεση, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, δύο πιο ελαφρά και άλλοι δύο υπέστησαν αμελητέους τραυματισμούς. Όλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την παραμονή του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA που θα διεξαχθεί στη μητρόπολη και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, μέρος του οποίου θα φιλοξενηθεί επίσης στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, η πόλη έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα για να παρακολουθήσει τον αγώνα των τελικών. Στον αγώνα πρόκειται να παρευρεθεί επίσης και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τυχαίο περιστατικό βίας, ενώ ο ύποπτος φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, όπως μετέδωσε το BBC.