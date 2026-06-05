Ένας νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινά πυρά στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ ο στρατός του Ισραήλ επισήμανε ότι σκότωσε έναν άνθρωπο που έριχνε βόμβες μολότοφ εναντίον ισραηλινών οχημάτων.

Ο 18χρονος Χαϊτάμ Εζεντίν Όμαρ Χαμίντα σκοτώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα «από τις σφαίρες της κατοχής (σ.σ. Ισραήλ) στο χωριό Μπεϊτίν» που βρίσκεται δίπλα στη Ραμάλα, σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Σε αυτή διευκρινίζεται ότι το Ισραήλ κρατά τη σορό του νεαρού.

«Στη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης (…) στην περιοχή του χωριού Μπεϊτίν, στρατιώτες εντόπισαν (…) πολλούς τρομοκράτες που έριχναν βόμβες μολότοφ εναντίον ισραηλινών οχημάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

«Οι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον τους και εξουδετέρωσαν έναν», πρόσθεσε.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ότι «οι δυνάμεις κατοχής επιτέθηκαν στο χωριό, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις».

Με βάση την ίδια πηγή, οι στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου, ενώ χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε χωράφι στο κέντρο του χωριού και να σκοτωθεί ένας νεαρός άνδρας.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό την κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήταν σε υψηλό επίπεδο για χρόνια, όμως έχει ενταθεί αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.079 Παλαιστίνιοι -ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων αλλά και πολλοί άμαχοι- έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.