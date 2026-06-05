Ο δημιουργός του νέου, διαδικτυακής προέλευσης κόμματος στην Ινδία με την ονομασία «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party), το οποίο εμφανίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια υποστηρικτές online, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ινδία, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Καθ’ οδόν προς την Ινδία (…) αποθέτω την τύχη μου στα χέρια του Συντάγματος», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» και «παράσιτα». Μετά τη θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».

🚨#Announcement



I am thrilled to join the Cockroach Janta Party as its Chief Spokesperson. There comes a moment when the young of a nation realise they are angry because they were promised a future, and then mocked, moralised, and treated as disposables for asking where that… https://t.co/7X20MDJYkP — Saurav Das (@SauravDassss) June 3, 2026

Από τις ΗΠΑ, ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από τηννεολαία, για τη νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία 22 εκατομμύρια followers.

Με διαταγή της κυβέρνησης, πολλοί λογαριασμοί του Αμπιτζίτ Ντίπκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπλοκαρίστηκαν στην Ινδία.

Ο Ντίπκε ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Ο υπουργός, ο Νταρμέντρα Πραντάν, κατηγορείται σφοδρά έπειτα από στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις εξετάσεις των ινδικών πανεπιστημίων.

Ο δημιουργός του Cockroach Janta Party παραδέχτηκε ότι η έκκλησή του έχει προκαλέσει τεράστια ανταπόκριση, αλλά κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην συγκεντρωθούν για να τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί για να μην δημιουργήσουν προβλήματα για το κοινό και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Δήλωσε επίσης ότι με την άφιξή του θα ζητήσει από τις Αρχές άδεια για την οργάνωση συγκέντρωσης. «Σεβόμαστε τον νόμο και πρέπει να ενεργούμε με υπεύθυνο τρόπο», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.