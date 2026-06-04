Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, σημαντική διεύρυνση, κατά περισσότερες από 2.000 κατοικίες, τριών εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν ότι θα αποτελέσει μέρος ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους. Οι περισσότερες χώρες θεωρούν ότι οι ισραηλινοί οικισμοί εκεί είναι παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο και ότι αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για μια λύση δύο κρατών, ώστε να επιτευχθεί μακροχρόνια ειρήνη.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, που διαθέτει εξουσία σε ορισμένα τμήματα της πολιτικής διοίκησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι επιτροπή σχεδιασμού ενέκρινε την κατασκευή 2.162 νέων εβραϊκών κατοικιών. Περιλαμβάνουν 1.006 μονάδες σε έναν νέο οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ, 922 κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς και 234 κοντά στη Χεβρώνα. «Συνεχίζουμε να χτίζουμε τη Γη του Ισραήλ στην πράξη», είπε ο Σμότριτς, ένας ακροδεξιός πολιτικός σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες, που τον κατηγορούν ότι υποκινεί τη βία εναντίον των Παλαιστινίων.

Ο Σμότριτς έχει καταγγείλει τις κυρώσεις σε βάρος του, λέγοντας πως δεν θα αλλάξουν την πολιτική του Ισραήλ. Οι νέες κατοικίες θα «ενισχύσουν την κυριαρχία μας στη γη, θα ενδυναμώσουν την ασφάλεια του Ισραήλ και θα δημιουργήσουν καθαρά γεγονότα στο έδαφος, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία ενός αραβικού τρομοκρατικού κράτους στην καρδιά της χώρας», ανέφερε ο Σμότριτς σε δήλωση, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή των κατοικιών.

Αφότου έγινε υπουργός πριν από τρία χρόνια, ο Σμότριτς προσπαθεί να ενισχύσει τον έλεγχο και την παρουσία του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, ενώ είναι πολέμιος της ιδέας να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος. Επί των ημερών της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει σημειωθεί σημαντική διεύρυνση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη και έχουν δημιουργηθεί νέοι οικισμοί.

Οι Παλαιστίνιοι θέλουν η Δυτική Όχθη να αποτελέσει τμήμα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους, που θα περιλαμβάνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα. Περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ λιγότερο επικριτική όσον αφορά τη ραγδαία επέκταση των ισραηλινών οικισμών.

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε τον περασμένο Σεπτέμβριο πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας την οργή ορισμένων δεξιών Ισραηλινών βουλευτών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα από τα λίγα αραβικά κράτη που έχουν επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ, έχουν προειδοποιήσει επίσης δημόσια την ισραηλινή κυβέρνηση κατά της προσάρτησης. Καταδικάζοντας τη χθεσινή ανακοίνωση, το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς προειδοποίησε ότι οι «προκλητικές» πολιτικές του Ισραήλ ωθούν την περιοχή προς περισσότερους κύκλους βίας και κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν την ισραηλινή «τρέλα».

Στις 19 Μαΐου, ο Σμότριτς δήλωσε πως θα εξαπολύσει «πόλεμο» στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί περιορισμένη πολιτική διακυβέρνηση στη Δυτική Όχθη, αφού είπε ότι τον ενημέρωσαν πως ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) επιδίωξε την έκδοση εμπιστευτικού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Το ΔΠΔ δεν έχει επιβεβαιώσει τη δήλωση του Σμότριτς.