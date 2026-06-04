Η Κίνα φέρεται να εντείνει τις προσπάθειες συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών από στελέχη κρατικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, αξιοποιώντας ακόμη και δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας. Την προειδοποίηση απευθύνει η συμμαχία υπηρεσιών πληροφοριών Five Eyes, η οποία επισημαίνει ότι οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες εφαρμόζουν οργανωμένες μεθόδους προσέγγισης πιθανών στόχων μέσω φαινομενικά νόμιμων επαγγελματικών ευκαιριών.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τετάρτη, η Five Eyes ανέφερε ότι Κινέζοι πράκτορες, οι οποίοι εμφανίζονται ως εργαζόμενοι σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες, δεξαμενές σκέψης (think tanks) ή γραφεία στελέχωσης προσωπικού, ακολουθούν «μια επιθετική στρατηγική διαδικτυακής στρατολόγησης».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συγκεκριμένοι πράκτορες δημοσιεύουν αγγελίες για θέσεις εργασίας σχετικές με την ανάλυση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε πλατφόρμες όπως το LinkedIn.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, επιδίωξη του Πεκίνου είναι να αποκτήσει «εμπιστευτικές στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Κίνα στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών της συμμαχίας Five Eyes».

Η Five Eyes αποτελεί συμμαχία των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νέας Ζηλανδίας και της Βρετανίας.

Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, επιδιώκει την αποκατάσταση και ενίσχυση των σχέσεων με το Πεκίνο έπειτα από μια μακρά περίοδο εντάσεων. Ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρεί ότι η Κίνα παραμένει «απειλή» για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κίνα από τη Δευτέρα έως και χθες, Τετάρτη.

Το Λονδίνο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Πεκίνο για δραστηριότητες κατασκοπείας και παρεμβάσεις στο πολιτικό πεδίο. Μάλιστα, τον Νοέμβριο του 2025 η Υπηρεσία Ασφαλείας MI5 είχε προειδοποιήσει τα μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου για απόπειρες κινεζικής κατασκοπείας εις βάρος τους.

Η ανακοίνωση της Five Eyes επισημαίνει ακόμη ότι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις ενδέχεται να είναι στρατιωτικοί που υπηρετούν στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, καθώς και πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι.

Η συμμαχία παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία στρατολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται αρχικά να ολοκληρώσουν μια δοκιμαστική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη συγγραφή έκθεσης για ζητήματα όπως οι διμερείς σχέσεις της Κίνας. Σε δεύτερο στάδιο ενημερώνονται ότι ο υποτιθέμενος πελάτης αναζητά πληροφορίες μεγαλύτερης ευαισθησίας.

Ακολούθως, οι πράκτορες ζητούν από τους υποψήφιους να συνεχίσουν την επικοινωνία μέσω εφαρμογών ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Όσοι τελικά συνεργαστούν μαζί τους αμείβονται με ποσά που κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια για κάθε αναφορά που παραδίδουν.

Παράλληλα, στην έκθεση επισημαίνεται ότι όσοι στρατολογούνται «συχνά δεν έχουν άμεσα πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες». Ωστόσο, η Five Eyes προειδοποιεί ότι ακόμη και στοιχεία που δεν χαρακτηρίζονται απόρρητα, αλλά σχετίζονται με κυβερνητικές πολιτικές ή στρατιωτικές στρατηγικές, «μπορούν να συλλεχθούν και να συνδυαστούν με πιο ευαίσθητες πληροφορίες για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα».