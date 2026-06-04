Νέα εξέλιξη στην υπόθεση που συνδέεται με την απαγόρευση της πορείας Pride στην Ουγγαρία το 2025, καθώς οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν την απόσυρση των κατηγοριών που είχαν ασκηθεί κατά του δημάρχου της Βουδαπέστης, Γκέργκελι Καράτσονι. Η απόφαση ελήφθη μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έκρινε ότι ο ουγγρικός νόμος του 2021 που αποτέλεσε τη βάση για την απαγόρευση της εκδήλωσης παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εισαγγελείς στην Ουγγαρία ανακοίνωσαν σήμερα ότι εγκαταλείπουν τις κατηγορίες εις βάρος του φιλελεύθερου δημάρχου της Βουδαπέστης σχετικά με τον ρόλο του στη διοργάνωση της πορείας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ το 2025.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν είχε προχωρήσει στην απαγόρευση της πορείας Pride, επικαλούμενη τον νόμο του 2021 «περί προστασίας των παιδιών». Παρά την απαγόρευση, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κέντρο της Βουδαπέστης.

Η μαζική κινητοποίηση μετατράπηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στην Ουγγαρία και σε μια από τις πιο ηχηρές εκδηλώσεις εναντίωσης προς τον εθνικιστή πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Όρμπαν απομακρύνθηκε από την εξουσία στις 12 Απριλίου, έπειτα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία, όταν ηττήθηκε από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza.

Πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου, οι εισαγγελικές αρχές είχαν απαγγείλει κατηγορίες κατά του Καράτσονι, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε τη νομοθεσία οργανώνοντας και ηγούμενος μιας συγκέντρωσης που είχε απαγορευτεί από τις Αρχές.

Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης είχε επιχειρήσει να παρακάμψει την απαγόρευση καταχωρίζοντας την πορεία Υπερηφάνειας ως κοινοτική εκδήλωση, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια διαδικασία δεν απαιτεί ειδική άδεια.

Τελικά, η πορεία πραγματοποιήθηκε ειρηνικά στο κέντρο της ουγγρικής πρωτεύουσας, χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση των εισαγγελέων, η απόσυρση των κατηγοριών βασίζεται στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε στα τέλη Απριλίου. Το ΔΕΕ έκρινε ότι ο ουγγρικός νόμος του 2021 «περί προστασίας των παιδιών» παραβίαζε τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συγκεκριμένος νόμος είχε χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για την απαγόρευση της πορείας Pride από τις ουγγρικές αρχές.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η νομοθεσία αυτή περιόριζε παράνομα την πρόσβαση σε περιεχόμενο που απεικόνιζε την ομοφυλοφιλία και τη διαφορετικότητα φύλου, ενώ παράλληλα παραβίαζε θεμελιώδη δικαιώματα και βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.