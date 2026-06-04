Ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την έννοια της ζωής στη θάλασσα φιλοδοξεί να δημιουργήσει το πρώτο πραγματικό «πλωτό αστικό κέντρο» στον κόσμο. Το λεγόμενο Freedom Ship σχεδιάζεται ως μια μόνιμα κατοικημένη κοινότητα, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 80.000 κατοίκους, επισκέπτες και μέλη πληρώματος, ταξιδεύοντας αδιάκοπα γύρω από τον πλανήτη.

Το έργο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αποτελεί δημιούργημα της ομάδας πίσω από την Freedom Cruise Line International. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί, το πλοίο θα έχει μήκος ένα μίλι, βάρος 2,3 εκατομμύρια τόνους και ύψος 30 καταστρωμάτων, ενώ το κόστος κατασκευής του εκτιμάται στα 12 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 13,87 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε αντίθεση με τα σημερινά κρουαζιερόπλοια, το Freedom Ship δεν σχεδιάζεται ως ένα μέσο αναψυχής αλλά ως μια μόνιμη θαλάσσια μητρόπολη. Οι υποστηρικτές του έργου αναφέρουν ότι θα διαθέτει σχολεία, πάρκα, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομείο και αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη κοινότητα που θα λειτουργεί διαρκώς στη θάλασσα.

Σήμερα υπάρχουν δύο λεγόμενες «ατελείωτες κρουαζιέρες» που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για το The World, ένα ιδιωτικό οικιστικό κρουαζιερόπλοιο που λειτουργεί ως συγκρότημα κατοικιών τύπου condominium, καθώς και το πιο προσιτό Villa Vie Odyssey. Ωστόσο, με μέγιστη χωρητικότητα που περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες επιβάτες, και τα δύο πλοία είναι σημαντικά μικρότερα σε σύγκριση με το Freedom Ship.

Οι εγκαταστάσεις που θα διαθέτει το Freedom Ship

Με τη γιγαντιαία του χωρητικότητα, το Freedom Ship θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από οκτώ φορές τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να φιλοξενήσουν τα μεγαλύτερα σημερινά επιβατηγά πλοία στον κόσμο, τα Star of the Seas και Icon of the Seas της Royal Caribbean.

Για να εξυπηρετήσει έναν τόσο μεγάλο πληθυσμό, το πλοίο θα διαθέτει πληθώρα εγκαταστάσεων και χώρων ψυχαγωγίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημιουργία αθλητικού σταδίου 15.000 θέσεων, δύο μουσείων, συνεδριακού κέντρου, αίθουσας συμφωνικής μουσικής και υδάτινου πάρκου.

Οι κάτοικοι θα έχουν επίσης πρόσβαση σε διώροφη αίθουσα εστίασης, καταστήματα, τράπεζες και νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ενώ οι λάτρεις των καταδύσεων θα μπορούν να κολυμπούν σε ενυδρείο που θα βρίσκεται πάνω στο πλοίο.

Για τους επισκέπτες προβλέπονται δύο πολυώροφα ξενοδοχεία και οκτώ ελικοδρόμια. Παράλληλα, τα παιδιά που θα ζουν στο Freedom Ship θα φοιτούν σε σχολεία που θα παρέχουν εκπαίδευση από το επίπεδο του δημοτικού έως και το κολέγιο.

Λόγω του τεράστιου μεγέθους του, το πλοίο θα διαθέτει επίσης σύστημα τραμ για τη μεταφορά των επιβατών, καθώς και 15 μίλια πεζόδρομων και περίπου τρία στρέμματα πάρκων.

Πώς θα ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο

Σύμφωνα με τα σχέδια, το Freedom Ship θα κινείται με πυρηνική ενέργεια και θα αποτελεί μόνιμη κατοικία για 50.000 ανθρώπους. Παράλληλα θα φιλοξενεί ακόμη 10.000 προσωρινούς επισκέπτες, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από πλήρωμα 20.000 ατόμων.

Το πλοίο αναμένεται να ολοκληρώνει έναν πλήρη περίπλου της Γης κάθε δύο χρόνια, ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου επτά κόμβων. Ωστόσο, λόγω των διαστάσεών του, θα παραμένει σε διεθνή ύδατα, καθώς θα είναι υπερβολικά μεγάλο για να ελλιμενιστεί σε οποιοδήποτε λιμάνι. Όσοι επιθυμούν να το επισκεφθούν θα μπορούν να μεταφέρονται σε αυτό μέσω φέρι από τα λιμάνια που θα προσεγγίζουν την περιοχή όπου θα βρίσκεται.

Πότε θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα

Η Freedom Cruise Line International, με έδρα τη Φλόριντα, έχει αναθέσει τον σχεδιασμό του πλοίου στην εταιρεία Schopfer Associates. Η εταιρεία θα συνεργαστεί με ειδικούς της ναυπηγικής και της ναυτιλίας, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες για την υλοποίηση του έργου.

Μιλώντας στην Telegraph, ο διευθύνων σύμβουλος της Freedom Cruise Line International, Ρότζερ Γκουτς, δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα ισχυρό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσαμε σχεδόν να δικαιολογήσουμε την κατασκευή τριών πλοίων».

Η ομάδα του βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία εξεύρεσης των απαραίτητων αρχικών κεφαλαίων, τα οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Όπως σημείωσε ο ίδιος, «νιώθουμε πολύ σίγουροι ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε».

Αφού εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η κατασκευή του Freedom Ship θα πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία. Αν και η ολοκλήρωση του έργου ενδέχεται να απαιτήσει έως και τέσσερα χρόνια, οι υπεύθυνοι ελπίζουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι θα μπορούν να μετακομίσουν στα νέα τους σπίτια, ενώ οι εργασίες κατασκευής θα συνεχίζονται.

Όταν τεθεί σε λειτουργία, η συντήρησή του θα πραγματοποιείται εν πλω, καθώς δεν θα διαθέτει μόνιμο λιμάνι βάσης. Εφόσον τελικά αποπλεύσει, το Freedom Ship θα αποτελέσει το μεγαλύτερο θαλάσσιο σκάφος που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία.