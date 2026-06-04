Μάχες ξέσπασαν την περασμένη νύχτα στο Μογκαντίσου, πάνω από το οποίο υψώνονται σύννεφα καπνού, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται επιτόπου, ενώ η σομαλική αστυνομία ανακοίνωσε από την πλευρά της μια εκτεταμένη επιχείρηση εναντίον «πολιτοφυλακών».

«Μια μεγάλης έκτασης επιχείρηση ασφαλείας, που διεξάγεται από τις δυνάμεις της τάξης της πρωτεύουσας, πλησιάζει στο τέλος της. Αυτή η επιχείρηση έχει στόχο να εξουδετερωθούν βαριά οπλισμένες πολιτοφυλακές, οι οποίες εξαπέλυσαν επιθέσεις με όλμους εναντίον ορισμένων συνοικιών της πρωτεύουσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία.

Χθες, Τετάρτη, ανταλλαγές πυρών είχαν σημειωθεί στο Μογκαντίσου. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σομαλίας Χασάν Αλί Καΐρ δήλωσε πως δέχθηκε επίθεση από κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος της σομαλικής αστυνομίας Αμπντιφάταχ Αντάν υποστήριξε από την πλευρά του ότι αστυνομικοί «δέχθηκαν επίθεση από πολιτοφυλακές».

Η Σομαλία έχει βυθιστεί και πάλι σε ανοικτή κρίση, δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της θητείας του προέδρου Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ (HSM), ο οποίος ωστόσο παρέμεινε στην προεδρία.

Η εξουσία είχε περάσει το Μάρτιο συνταγματική αναθεώρηση που καθιέρωσε την εκλογή των κοινοβουλευτικών με καθολική ψηφοφορία και αύξησε από τέσσερα σε πέντε χρόνια την προεδρική και τη βουλευτική θητεία.

Η παράταξη του προέδρου εκτιμά ότι με την αναθεώρηση αυτή η θητεία του αρχηγού του κράτους Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ παρατάθηκε αυτομάτως κατά ένα χρόνο.

Όμως η αντιπολίτευση εκτιμά ότι αυτή η αναθεώρηση είναι για τον Σέιχ Μοχάμουντ ένα μέσο για να παραμείνει στην εξουσία και κάλεσε σήμερα σε διαδηλώσεις.

Εκλογές προβλέπονταν τον Ιούνιο, όμως μοιάζουν πλέον όλο και πιο απίθανες.

Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια την εξέγερση των ισλαμιστών Σεμπάμπ που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα και ελέγχουν εκτεταμένα εδάφη.