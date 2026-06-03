Σε ύψος ρεκόρ ανήλθε ο αριθμός των πολιτογραφήσεων μεταναστών στη Γερμανία το 2025, με τη Συρία να είναι η πιο συχνά εκπροσωπούμενη εθνικότητα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2025 πολιτογραφήθηκαν Γερμανοί 332.500 αλλοδαποί, κατά 14% περισσότεροι σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία όπως τα σταχυολόγησε το Reuters.

Ένας στους πέντε ανθρώπους που πολιτογραφήθηκαν το 2025 ήταν Σύρος. Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός των Σύρων που απέκτησαν τη γερμανική υπηκοότητα μειώθηκε κατά 21%.

Πολλοί Σύροι που έφθασαν ως πρόσφυγες το 2015 και το 2016 έγιναν επιλέξιμοι για πολιτογράφηση στη διάρκεια του 2024.

Η στατιστική υπηρεσία αποδίδει την αύξηση στις μεταρρυθμίσεις του Ιουνίου του 2024 με βάση τις οποίες μειώθηκε ο απαραίτητος χρόνος διαμονής για απόκτηση υπηκοότητας από οκτώ σε πέντε χρόνια ενώ επιτράπηκε επίσης η κατοχή διπλής υπηκοότητας.

Μετά τους Σύρους, οι πιο συχνά εκπροσωπούμενες εθνικότητες ήταν οι Τούρκοι (10%, 34.100 άνθρωποι) και οι Ρώσοι (6%, 19.700 άνθρωποι).

Ιδιαίτερα ισχυρή ετήσια αύξηση κατέγραψαν οι Βόσνιοι (126%, 8.000 άνθρωποι), οι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών (100%, 6.600 άνθρωποι) και οι Αλβανοί (97%, 6.100 άνθρωποι).

Ο αριθμός των ανθρώπων που πολιτογραφήθηκαν μέσω νόμων που αποκαθιστούν σε άτομα και τους απογόνους τους την υπηκοότητα που τους είχε αφαιρέσει η ναζιστική Γερμανία, αυξήθηκε κατά 61% φτάνοντας τις 12.000, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.