Ο ηθοποιός του «Star Wars», Μαρκ Χάμιλ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ έπειτα από ανάρτησή του την Τετάρτη 6 Μαΐου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες μόλις ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA).

Ο Χάμιλ δημοσίευσε φωτογραφία που απεικόνιζε τον Τραμπ νεκρό, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «If Only» («Μακάρι»). Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε «να ζήσει αρκετά ώστε να δει την επερχόμενη πολιτική του ήττα, να λογοδοτήσει για τη διαφθορά του και να μείνει στην ιστορία ως ντροπή».

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Κόουλ Άλεν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου της WHCA. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου, μεταφορά όπλου διασυνοριακά και επίθεση κατά ομοσπονδιακού αξιωματούχου με φονικό όπλο.

Ο Χάμιλ, γνωστός για τη δημόσια κριτική του απέναντι στον Τραμπ, είχε εμφανιστεί πρόσφατα σε βίντεο μαζί με τον πρώην πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα, με αφορμή την «Ημέρα Star Wars» και τα εγκαίνια του «Obama Presidential Center» στο Σικάγο.

Η ανάρτησή του προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο, με τον εκπρόσωπο Ντέιβις Ινγκλ να ζητά από τους Δημοκρατικούς και τον Ομπάμα να καταδικάσουν «τη ρητορική βίας». Η απάντηση ήρθε από τον λογαριασμό «Rapid Response του Λευκού Οίκου»: «Ο Μαρκ Χάμιλ είναι άρρωστος. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του προέδρου μας μέσα σε δύο χρόνια».

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Ο ηθοποιός διέγραψε λίγο αργότερα την ανάρτησή του και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει δημόσια στις επικρίσεις.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Χάμιλ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για την επανεκλογή του Τραμπ, δηλώνοντας πως αισθάνεται «ντροπή» και πως πλέον νιώθει «μειοψηφία» μέσα στην ίδια του τη χώρα, σύμφωνα με το Fox News.