«Τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε η Ουκρανία, η οποία άρχισε τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου, καθώς και εκείνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου» χαιρετίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του, Σ. Ντουζαρίκ.

Ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι «ο Γενικός Γραμματέας προσβλέπει στην επιτυχή εφαρμογή τους και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη, άμεση, άνευ όρων και διαρκή κατάπαυση του πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».