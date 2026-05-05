Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν την απόφαση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να κηρύξει διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του αυτή και τον Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την περασμένη εβδομάδα σε μια επικοινωνία που το βασικό «πιάτο» όμως ήταν η Μέση Ανατολή.

Ο Πούτιν γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό παιχνίδι και ότι αυτές οι δύο ημέρες είναι μόνο μια απλή κίνηση καλής θέλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός την Παρασκευή και το Σάββατο. Άλλωστε κάθε χρόνο πραγματοποιείται στη Μόσχα μια σειρά από εκδηλώσεις και μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Στόχος, να τιμηθεί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Ο Πούτιν ταυτόχρονα βοηθάει το Ιράν. Η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών συνέταξε έναν κατάλογο ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ουρανίου και άλλων τοποθεσιών που παρακολουθούνταν από αμερικανικούς δορυφόρους αναγνώρισης, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του γερμανικού εντύπου Stern. Η Μόσχα μοιράστηκε τις πληροφορίες με την Τεχεράνη, κάτι που ενδέχεται να τη βοήθησε να εκκενώσει δυνητικά ευάλωτες εγκαταστάσεις, ανέφερε η έκθεση.

Η Ρωσία έχει βελτιώσει τον αρχικό σχεδιασμό του Ιράν ώστε τα drones να είναι πιο φονικά και πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι «τα ιρανικά drones που χρησιμοποιούνται εναντίον των εταίρων μας στον Κόλπο πιθανότατα ενσωματώνουν ρωσικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις». Στα πρώτα στάδια του πολέμου, οι πληρεξούσιοι του Ιράν στον Λίβανο εκτόξευσαν ένα ρωσικό drone προς μια βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο. Ερευνητές ανέλυσαν τα συντρίμμια και διαπίστωσαν ότι το drone ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό για την αποφυγή παρεμβολών. Οι Financial Times ανέφεραν πρόσφατα ότι η Ρωσία αποστέλλει νέα drones στο Ιράν. Στα τέλη Μαρτίου, το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα σε ιρανικές ναυτικές εγκαταστάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά οπλισμού μεταξύ Ιράν και Ρωσίας μέσω της Κασπίας Θάλασσας. Αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, η Ρωσία σύναψε συμφωνία ύψους 589 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια της Τεχεράνης με προηγμένα φορητά αντιαεροπορικά συστήματα, δήλωσε πρόσφατα στο Κογκρέσο ο Μπενάμ Μπεν Ταλεμπλού από το Foundation for Defense of Democracies. Οι 500 φορητές μονάδες που θα παράσχει η Ρωσία έως το 2029 είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποίησε το Ιράν για να καταρρίψει ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 και το πλήρωμά του τον περασμένο μήνα.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν να θέσει σε χαμηλή γήινη τροχιά οκτώ δορυφόρους με διττή πολιτική και στρατιωτική χρήση, είπε ο Ταλεμπλού. Το 2023, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε στο NBC News ότι η Ρωσία «πιθανότατα έχει στείλει τεχνικούς για να βοηθήσουν την Τεχεράνη» σε «ορισμένες πτυχές των πυραυλικών της προγραμμάτων» και στις προσπάθειες εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία με τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Όσο και αν ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να υπάρξει το τέλος του πολέμου και στην Ουκρανία ο Πούτιν έχει μια σταθερή στρατηγική. Γι’ αυτό και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την εκεχειρία από τη Ρωσία ως «μη σοβαρή». Υποστήριξε ότι δεν έχει νόημα καμία εκεχειρία που θα διαρκέσει μόνο μία μέρα.

Επίσης, πρόσθεσε αργά χθες το βράδυ ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για την εκεχειρία. Και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί πότε να κηρύσσεται παύση εχθροπραξιών στην Ουκρανία και πότε στο Ιράν. Αλλά την ειρήνη δεν τη βλέπει κανείς στον ορίζοντα.