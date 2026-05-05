Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις διεκδικήσεις της, συνδέοντας την ειρήνη άμεσα με την αποτρεπτική ισχύ και τη στρατιωτική ετοιμότητα. Η τοποθέτησή του κινήθηκε σε μια γραμμή που αγνοεί επιδεικτικά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, προτάσσοντας το «δίκαιο του ισχυρού» ως μοναδική οδό διπλωματίας.

«Η πολιτική της ειρήνης δεν μπορεί να ασκείται μόνο με καλή πρόθεση. Απαιτεί ισχύ, προετοιμασία, αποτρεπτική ικανότητα και ένα στιβαρό εσωτερικό μέτωπο. Όποιος δεν έχει δύναμη στο πεδίο, αποδυναμώνεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όποιος διαθέτει εύθραυστη οικονομία, έχει περιορισμένο διπλωματικό πεδίο δράσης», σημείωσε με νόημα.

Συνεχίζοντας την τακτική των απειλών, υπογράμμισε ότι η στάση της Τουρκίας υπέρ της ειρήνης δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως σιωπή απέναντι σε τετελεσμένα. Όπως τόνισε, η Τουρκία θα παραμείνει αποφασιστική απέναντι σε κάθε βήμα που αγνοεί τα συμφέροντά της στις θαλάσσιες ζώνες και «δεν θα επιτρέψει τη διάβρωση της ισορροπίας δικαίου στο Αιγαίο».

Στο στόχαστρο οι περιφερειακές συμμαχίες και η Γαλλία

Σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση μέσω της στοχοποίησης των διεθνών συνεργασιών, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί έστρεψε τα πυρά του κατά των διπλωματικών πρωτοβουλιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν υποστήριξε ότι οι επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο και Ισραήλ για τη δημιουργία κέντρου ασφάλειας και ενέργειας αποτελούν απόπειρα «περικύκλωσης» της Τουρκίας.

«Οι επαφές της Γαλλίας, της Ελλάδας, της διοίκησης του Νότου και του Ισραήλ για τη δημιουργία ενός κέντρου ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Εάν αυτές οι συμμαχίες στοχεύουν στον περιορισμό των Τουρκοκυπρίων ή στη δημιουργία τετελεσμένων εις βάρος της Τουρκίας, δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μείνουμε αδιάφοροι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο εθνικιστής ηγέτης δεν δίστασε να επιτεθεί προσωπικά στον Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον για «ναπολεόντειες φιλοδοξίες» και «αποικιοκρατικά κατάλοιπα». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Γαλλία, παρασυρόμενη από «ιστορικά συμπλέγματα», μετατρέπεται σε εργαλείο αντιτουρκικών υπολογισμών, γεγονός που κατά τον ίδιο ζημιώνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η αμφισβήτηση της νομιμότητας και το «βάθος» της Κύπρου

Στο επίκεντρο της προκλητικής του ομιλίας βρέθηκε για άλλη μια φορά το Κυπριακό, το οποίο ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί αρνείται να δει ως ζήτημα διεθνούς νομιμότητας και διαλόγου. Αντιθέτως, το περιέγραψε ως «στρατηγική μνήμη του τουρκικού έθνους» και «βάθος ασφάλειας» της χώρας του, αμφισβητώντας ευθέως το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκπροσωπεί το νησί.

«Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα το εξής: το ότι η Ελλάδα κινείται με μαξιμαλιστικές απαιτήσεις δεν παράγει δίκαιο. Η συνήθεια της «διοίκησης του Νότου» να μιλά εξ ονόματος ολόκληρου του νησιού δεν δημιουργεί νομιμότητα. Η Κύπρος δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένα διαπραγματευτικό ζήτημα ή ένας φάκελος διπλωματίας», ανέφερε προκλητικά.

Μάλιστα, εξέφρασε έντονη ενόχληση για τις οικονομικές δραστηριότητες και την ιδιοκτησία γης στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η δημογραφική ισορροπία και οι αγοραπωλησίες ακινήτων σε στρατηγικές περιοχές αποτελούν «εθνικό ζήτημα». Για τον Μπαχτσελί, η γη στο νησί δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά «τεκμήριο κυριαρχίας» που η Τουρκία προτίθεται να προστατεύσει με κάθε μέσο.

Εκβιαστικά διλήμματα με «φόντο» τη Γάζα και τον Λίβανο

Κλείνοντας το παραλήρημά του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί εξαπέλυσε μια έμμεση απειλή προς όσους Τουρκοκύπριους επιθυμούν μια λύση εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιχείρησε να καλλιεργήσει κλίμα φόβου.

«Όσοι εξακολουθούν να παρασύρονται από τον ρομαντισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί, οφείλουν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τις ανατολικές ακτές και να μελετήσουν με περίσκεψη όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο. Θα διαπιστώσουν τι κοστίζουν σε έναν λαό η απουσία κράτους και η έλλειψη εγγυήσεων».

Κατέληξε διαμηνύοντας πως η ασφάλεια και το μέλλον των Τουρκοκυπρίων «δεν μπορούν να αφεθούν σε καμία διπλωματική αυταπάτη», επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θα προστατεύσει το παράνομο μόρφωμα στα κατεχόμενα, χωρίς να εξαρτά τα συμφέροντά της από την έγκριση της διεθνούς κοινότητας.