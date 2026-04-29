Ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ απάντησε με σατιρικό τρόπο στον Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την εκπομπή του, εν μέσω πιέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης προς το ABC, το κανάλι που φιλοξενεί τον παρουσιαστή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης των τηλεοπτικών αδειών.

Θυμίζεται ότι ο παρουσιαστής υπερασπίστηκε δημόσια χθες ένα αμφιλεγόμενο αστείο του, στο οποίο χαρακτήρισε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα», λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Η πρώτη κυρία είχε χαρακτηρίσει το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής του ως «μισαλλόδοξο και βίαιο», ενώ ο Λευκός Οίκος είχε καλέσει το δίκτυο ABC να απολύσει τον κωμικό.

Στο επεισόδιο της Τρίτης του «Jimmy Kimmel Live!», ο Κίμελ δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εξελίξεις γύρω από τη μητρική εταιρεία Disney, η οποία βρίσκεται υπό αυξημένο κυβερνητικό έλεγχο. Αντίθετα, επέλεξε να σχολιάσει με σατιρικό μονόλογο την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, συνδέοντάς την με δηλώσεις του Τραμπ για τον γάμο του με τη Μελάνια Τραμπ.

Trump to Melania: They were married for 63 years and uh… excuse me, if you don't mind. That's a record we won't be able to match. I'm sorry, just not going to work out that way pic.twitter.com/K69E0DcY78 — Headquarters (@HQNewsNow) April 28, 2026

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον μακροχρόνιο γάμο των γονιών του και αστειεύτηκε λέγοντας: «Αυτό είναι ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε, αγάπη μου, συγγνώμη». Τότε, ο Κίμελ, με σαρκαστικό ύφος, σχολίασε: «Μισό λεπτό, μόλις έκανε αστείο για τον θάνατό του;».

«Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητούσε να απολυθώ επειδή έκανα ένα αστείο για την ηλικία του και την επόμενη μέρα θα έκανε ο ίδιος αστείο για την ηλικία του», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.