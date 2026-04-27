Το γύρο του κόσμου κάνουν σοκαριστικές μαρτυρίες από τον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο υποστηρίζει ότι Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ζωντανούς φίλους τους, ακόμη και Ουκρανούς, επειδή ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις προμήθειες.

Τρεις μέρες μετά την αποκάλυψη για σκελετωμένους Ουκρανούς στρατιώτες στην πρώτη γραμμή και μετά τους αμερικανικούς υπαινιγμούς για έντονα φαινόμενα διαφθοράς στον ουκρανικό στρατό, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δημοσίευσαν μαρτυρίες για περιστατικά κανιβαλισμού στο ρωσικό στρατόπεδο.

Οι The Times έγραψαν πως ένας Ουκρανός στρατιώτης δήλωσε ότι διαθέτει στοιχεία για τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τους συναδέλφους ή τους διοικητές τους, ρωσικά στρατεύματα φέρεται να έφαγαν τους συντρόφους τους.

Αν τα στοιχεία είναι ακριβή, τα περιστατικά αυτά φαίνεται να ήταν μεμονωμένα και να συνέβησαν μόνο στα μέσα του χειμώνα, όταν ήταν δύσκολο για τα στρατεύματα να εφοδιαστούν. Το δημοσίευμα σημείωσε επίσης ότι οι στρατιώτες που, σύμφωνα με τις αναφορές, έφαγαν τους συντρόφους τους, πιθανότατα υπέφεραν από ψυχικές διαταραχές λόγω των συνθηκών στο πεδίο της μάχης και οδηγήθηκαν σε ακραία μέτρα.

Οι ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Σε μια περίπτωση κανιβαλισμού, ένας Ρώσος στρατιώτης, γνωστός με το διακριτικό «Khromoy» (που μεταφράζεται περίπου ως «κουτσός»), συνελήφθη ενώ σκότωνε δύο συναδέλφους του πεζικού και προσπαθούσε να φάει το πόδι του ενός από αυτούς. Τον Νοέμβριο του 2025 υπηρετούσε στην περιοχή του Ντόνετσκ, όπου διεξάγονταν σφοδρές μάχες.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, υπηρετούσε στο 95ο Σύνταγμα της 5ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Πεζικών της Φρουράς, της 51ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων της Φρουράς.

Ένας στρατιώτης ανέφερε το περιστατικό στον υποδιοικητή του τάγματος αναγνώρισης της 5ης Ταξιαρχίας, τον υπολοχαγό Ραζίκοφ Βλαντισλάβ Αμπντουλχαλίκοβιτς, μέσω του Telegram. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πληροφοριοδότης μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες με τον Αμπντουλχαλίκοβιτς, μεταξύ των οποίων μια φωτογραφία που απεικονίζει το πόδι και μια άλλη με έναν υποσιτισμένο στρατιώτη. Η εφημερίδα «The Times» διαπίστωσε ότι οι φωτογραφίες δεν είχαν υποστεί επεξεργασία ούτε είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Στα ηχητικά μηνύματα που υποκλάπηκαν, ο ανώνυμος στρατιώτης περιέγραψε το περιστατικό στον Αμπντουλχαλίκοβιτς.

«Με λίγα λόγια, ένας σύμμαχος σκότωσε δύο άλλους, και προσπάθησε… τους έκοψε ένα πόδι και είχε ήδη αρχίσει να τρώει τον έναν από τους δύο», ανέφερε ο στρατιώτης σε ηχητικά μηνύματα.

Συνεχίζει περιγράφοντας πώς δύο από τους στρατιώτες του πήγαν να βρουν τον Κρομόι, ο οποίος απουσίαζε εδώ και αρκετό καιρό.

«Τελικά, σήμερα πήγαν και βρήκαν το μέρος όπου τους είχε οδηγήσει στο υπόγειο, τους είχε κόψει ένα πόδι και, έχοντας ήδη περάσει το κρέας από μηχανή κοπής ή κάτι τέτοιο, καθόταν εκεί, το γύριζε, προσπαθώντας να το φάει… Άνοιξε πυρ εναντίον τους όταν πήγαν να τον ελέγξουν. Τον σκότωσαν.»

Στη συνέχεια, δημοσίευσε μια φωτογραφία της σορού του Khromoy, η οποία παρουσίαζε δραστική απώλεια βάρους.

«Δεν έχω ιδέα πού βρήκε αυτόν τον μύλο κρέατος. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον», πρόσθεσε ο αστυνομικός στο φωνητικό μήνυμά του προς τον Αμπντουλχαλίκοβιτς.

Σε απάντηση, ο Αμπντουλχαλίκοβιτς ρώτησε αν τα ρωσικά στρατεύματα είχαν τροφή. Ο ανώνυμος στρατιώτης απάντησε: «Και οι δικοί μας σύντομα θα αρχίσουν να τρώνε ο ένας τον άλλον… Όλοι οι άντρες είναι κοκαλιάρηδες. Όλοι τρώνε με μερίδες πείνας».

Σε ξεχωριστό περιστατικό τον Οκτώβριο του 2025, ο διοικητής του 1437ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Πεζικού της Ρωσίας κατηγόρησε έναν από τους στρατιώτες υπό τις διαταγές του για κανιβαλισμό, ενώ η μονάδα βρισκόταν σταθμευμένη κοντά στο Ποκρόφσκ.

«Αν μου το είχες πει, θα σου έδινα οδηγίες για το πού να πας, πού να βρεις κρέας», είπε. «Γιατί στο διάολο τρώτε τους Χοχόλ [υβριστικός όρος για τους Ουκρανούς]; Σταματήστε να τρώτε ανθρώπους, γαμώτο.»

Σε ένα άλλο περιστατικό, ο επιτελάρχης της 55ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού της Ρωσίας έγραψε ένα μήνυμα στους άνδρες του:

«Όχι αλκοόλ! Όχι ναρκωτικά! Όχι μετακινήσεις χωρίς ταυτότητα! Όχι κανιβαλισμός!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφημερίδα Times δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς των αξιωματικών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ η Ρωσία συχνά απορρίπτει ως «ψευδείς» οποιεσδήποτε πληροφορίες προέρχονται από υποκλαπείσες ουκρανικές τηλεφωνικές συνομιλίες.