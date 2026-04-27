Πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε φορτηγό πλοίο γενικού φορτίου με σημαία Σεντ Κιτς και Νέβις στα ανοικτά της Σομαλίας και το οδηγούν προς τη σομαλική ακτή, ανακοίνωσαν οι βρετανικές εταιρείες ασφαλείας της ναυσιπλοΐας Vanguard και Ambrey.

Από το 2008 ως το 2018, σομαλοί πειρατές είχαν προκαλέσει χάος στα ύδατα ανοικτά της χώρας αυτής στο Κέρας της Αφρικής. Έπειτα από μια ανάπαυλα, η πειρατική δραστηριότητα άρχισε να αυξάνεται και πάλι στα τέλη του 2023.

Η Vanguard ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, πως έχει πληροφορίες ότι ένοπλοι πειρατές κατέλαβαν το πλοίο, το Sward, κοντά στο Γκοντομπτζιράν της Σομαλίας. H βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε πως το επεισόδιο σημειώθηκε 6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Γκαρακάντ και το περιέγραψε ως πειρατεία.

Το 15μελές πλήρωμα του πλοίου περιλαμβάνει δύο Ινδούς και 13 Σύρους, σύμφωνα με τον Vanguard.

«Το πλοίο θεωρείται αυτή τη στιγμή πως βρίσκεται υπό τον έλεγχο πειρατών και κατευθύνεται προς τη σομαλική ακτή. Έχει ενημερωθεί η Ναυτική Αστυνομική Δύναμη της Πούντλαντ», πρόσθεσε.

Με χωριστή δήλωσή της, η Ambrey έκανε γνωστό ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Μομπάσα της Κένυας από το Σουέζ της Αιγύπτου, όταν έγινε το ρεσάλτο. Όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν στη γέφυρα εκτός από δύο μηχανικούς, σύμφωνα με την Ambrey.