Για την παραπληροφόρηση στον ψηφιακό κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη δημοκρατία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις μίλησε στο Newsbeast και την Αλεξία Τασούλη η Κλημεντίνη Διακομανώλη, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όπως ανέφερε, η παραπληροφόρηση λειτουργεί με ύπουλο και υπόγειο τρόπο, κυρίως μέσα από την εικόνα, καθώς οι πολίτες στον ψηφιακό κόσμο συχνά μένουν στην επιφάνεια και δεν εμβαθύνουν σε όσα βλέπουν. Αυτό, όπως εξήγησε, κάνει τον εγκέφαλο πιο αδύναμο στον έλεγχο επιχειρημάτων, με αποτέλεσμα οι χρήστες να γίνονται πιο ευάλωτοι και χειραγωγήσιμοι.

Η ίδια στάθηκε και στον ρόλο των αλγορίθμων, σημειώνοντας ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ατζέντα και αφήνουν περιθώριο σε κακόβουλους παράγοντες να παρακάμπτουν την αλήθεια και να προωθούν ψεύτικα αφηγήματα.

Για τη γεωπολιτική, τόνισε ότι η παραπληροφόρηση λειτουργεί ως «υβριδικό όπλο πολέμου», ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων όπως αυτές στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση του φαινομένου, υπογράμμισε τη σημασία των fact checkers, δηλαδή των ελεγκτών γεγονότων, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική για την παραπληροφόρηση, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία και τον οργανισμό Viginum.