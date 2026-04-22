Η δημόσια τοποθέτηση του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, υπέρ της Τουρκίας, προκάλεσε την άμεση και αυστηρή αντίδραση της Λευκωσίας.

Με αφορμή πρόσφατες αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την τουρκική επιρροή, ο κ. Μισέλ πήρε το μέρος της Τουρκίας, παραθέτοντας μια σειρά από ιδιότητες που την καθιστούν – για τον ίδιο – απαραίτητο εταίρο της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε την Τουρκία ως βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κεντρικό εταίρο στη διαχείριση του μεταναστευτικού και ενεργειακό διάδρομο, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει τον ρόλο της ως μείζονα παίκτη στον αμυντικό τομέα στο πλευρό της Ευρώπης. Καταλήγοντας στην παρέμβασή του, άφησε αιχμές για τη στάση της ΕΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη δεν γίνεται πιο δυνατή με το να θέτει διπλά πρότυπα και να απλοποιεί την πραγματικότητα».

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη για την κατοχή στην Κύπρο

Η απάντηση από τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν άργησε να έρθει, χρησιμοποιώντας την ίδια ορολογία περί «διπλών προτύπων» για να αναδείξει την παρανομία της τουρκικής παρουσίας στο νησί.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μια λιτή αλλά περιεκτική ανάρτηση, έθεσε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο προ των ευθυνών του, υπενθυμίζοντας το ιστορικό και νομικό πλαίσιο της Κύπρου.

«Αγαπητέ Σαρλ, καθώς μιλάς για διπλά πρότυπα, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια», έγραψε ο κ. Χριστοδουλίδης.