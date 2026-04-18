Ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές υποδομές στην επαρχία της Οδησσού στην νότια Ουκρανία, και προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε 380.000 νοικοκυριά στο βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Drones προκάλεσαν ζημιές σε γεωργικές αποθήκες, αμαξοστάσια και διοικητικά κτίρια, δήλωσε ο Όλεγκ Κίπερ, κυβερνήτης της επαρχίας της Οδησσού. Δεν υπήρξαν θύματα, τόνισαν.

Ρωσικές δυνάμεις στοχοποίησαν επίσης μια ενεργειακή εγκατάσταση στην επαρχία Τσερνίχιβ στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειακός φορέας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Telegram.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εκτόξευσε 219 drones μεγάλης εμβέλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας.