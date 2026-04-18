Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή ότι η επεξεργασία κυβερνητικών αρχείων σχετικά με τα UFO αποκάλυψε «ενδιαφέροντα» στοιχεία, σημειώνοντας πως μέρος των εγγράφων αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στο άμεσο μέλλον.

«Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, οφείλω να πω, και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά», δήλωσε ο Τραμπ σε υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δημοσιοποιούν κυβερνητικά αρχεία που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το θέμα.

Ο Τραμπ διέταξε την εξέταση κυβερνητικών αρχείων για UFO, αφότου κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών όταν ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε podcast πως υπάρχουν εξωγήινοι.