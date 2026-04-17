Μια πρωτοφανής υπόθεση εισαγωγής ναρκωτικών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά εντοπίστηκε βούτυρο κάνναβης σε παρτίδα παράνομων ουσιών. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 27χρονο ημεδαπό την Τετάρτη, 15 Απριλίου, στην Αθήνα, ο οποίος επιχείρησε να παραλάβει ένα ύποπτο δέμα από τις ΗΠΑ που περιείχε σχεδόν δύο κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).



Η επιχείρηση στήθηκε με τη μέθοδο της ελεγχόμενης παράδοσης, αφού οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν ήδη εντοπίσει το πακέτο και παρακολουθούσαν τις κινήσεις του νεαρού. Μόλις ο 27χρονος παρέλαβε το δέμα, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν, ενώ ακολούθησαν εξονυχιστικές έρευνες τόσο πάνω του όσο και στο σπίτι του.



Εκεί οι αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα πραγματικό «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών, με την πιο ιδιαίτερη ανακάλυψη να είναι το ένα κιλό βουτύρου κάνναβης, ένα προϊόν που προορίζεται για βρώσιμη χρήση και δεν είχε απασχολήσει ξανά τις ελληνικές διωκτικές αρχές.



Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, δύο κιλά κατεργασμένης κάνναβης, παραισθησιογόνα μανιτάρια, σημαντικές ποσότητες MDMA και κοκαΐνης, καθώς και η σπάνια «ροζ κοκαΐνη». Στον χώρο βρέθηκαν επίσης ζυγαριές ακριβείας, φωτοβολίδες, καπνογόνα και ένας πλαστικοποιητής για τη συσκευασία των δόσεων.



Ο συλληφθείς, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.





