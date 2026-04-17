Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, με τον δικηγόρο της οικογένειας της Μυρτώς να τονίζει ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, οπότε αναμένεται διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απάντησε θετικά στο ερώτημα αν εμπλέκονται άλλα άτομα, επισημαίνοντας πως «η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί, κατά την εμπειρία μας, για αρκετές βδομάδες, αρκετούς μήνες ακόμα. Η δικιά μας εκτίμηση και πεποίθηση είναι ότι, “ναι”, θα υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου, αυτή είναι η δικιά μας πεποίθηση και εκτίμηση με βάση τα, μέχρι στιγμής, στοιχεία και αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε διότι έχουμε σεβαστεί μέχρι ακεραίας μυστικότητα την προδικασία».

«Δεν πρέπει να είσαι και “κανάς” τρελός ή πανέξυπνος ερευνητής, για να διαπιστώσεις αυτό το πράγμα, μόνοι σας πριν αναφέρατε κάποια γεγονότα», είπε, προσθέτοντας ότι «είναι ξεκάθαρο, το λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτό που θέλουν είναι να λάμψει η αλήθεια. Αφού λάμψει η αλήθεια και δούμε τι πραγματικά έγινε, όχι μόνο τις τελευταίες δύο ώρες, τις προηγούμενες 6 ώρες, τις προηγούμενες 8 ώρες, ενδεχομένως να πρέπει να βρούνε κάποια στοιχεία το τι έγινε την προηγούμενη βδομάδα ή τις προηγούμενες 15 ημέρες και αφού θα λάμψει η αλήθεια … έχουν την βεβαιότητα ότι θα αποδοθεί και δικαιοσύνη».

Όσον αφορά την πορεία των ερευνών, ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης είπε: «Προφανέστατα πρέπει να ερευνηθεί ξαφνικά ξύπνησε ένα παιδί το οποίο δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του ναρκωτικά, δεν έχει πάρει στη ζωή του καμία ουσία, αποφάσισε να πάει … σε ένα ξενοδοχείο και να πει “φέρτε μου ναρκωτικά” και μετά από τρεις ώρες ήταν νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου… Η διαδικασία η ανακριτική θα κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμη».

Απολογήθηκαν οι συλληφθέντες

Λίγη ώρα πριν από την κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών συλληφθέντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι ο ίδιος αγόρασε τις ναρκωτικές ουσίες δύο φορές προκειμένου να πάνε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουν χρήση.

Όπως είπε, η δεύτερη φορά που έγινε χρήση ήταν περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα, και τότε ήταν που η 19χρονη άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα στην υγεία της.

Τα χρήματα για τα ναρκωτικά τα πλήρωσαν όλοι, όπως υποστήριξε.

Ο κατηγορούμενος είπε ακόμη πως νόμιζε ότι η 19χρονη Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του προληπτικά στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Είπε ακόμη ότι έχει δαγκώματα από τα δόντια της Μυρτώς στα δάχτυλά του και γι’ αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Για τον φίλο του, ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, είπε πως τον ειδοποίησε εκείνος όταν είδε ότι η κατάσταση εξελίσσεται άσχημα και πως εντελώς τυχαία, εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους.

Ο 26χρονος υποστήριξε ακόμη πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη, ενώ παραδέχθηκε στην ανακρίτρια πως στην αρχή είχε πει ψέματα ότι δεν ήταν μαζί με τη 19χρονη το μοιραίο βράδυ.