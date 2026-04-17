Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, με τη μητέρα της να λιποθυμά όταν είδε το λευκό φέρετρο της κόρης της.

Σχεδόν όλη η Κεφαλονιά παρέστη στο τελευταίο «αντίο», με πολλά νέα παιδιά να κρατούν λευκά λουλούδια για να αποχαιρετήσουν τη νεαρή κοπέλα που έφυγε από τη ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, με την οικογένεια της κοπέλας να ντύνει νύφη την 19χρονη, ενώ στο τέλος της κηδείας μοίρασαν μπουμπουνιέρες και κουφέτα.

Μάλιστα, η μητέρα της Μυρτώς λιποθύμησε έξω από την εκκλησία και χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, όταν είδε το λευκό φέρετρο της κόρης της.

Η στιγμή που λιποθυμά η μητέρα της 19χρονης:

Λίγο πριν την τελετή, η μητέρα της σε δηλώσεις που έκανε, εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που άφησε πίσω της η κόρη της, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας για την οικογένεια.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου», είπε συντετριμμένη.

«Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατίρι… Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδιά μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την κηδεία: