Στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas προχώρησε, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη Λάζο από τον πατέρα του, χθες, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο Βαγγέλης Λάζο έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Η φωτογραφία του βρίσκεται στην ιστοσελίδα του «Χαμόγελου» hamogelo.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο πατέρας του 7χρονου, ηλικίας 44 ετών, άσκησε λεκτική και σωματική βία κατά την αρπαγή του παιδιού από την 37χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία έχει την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Αναζητείται για ενδοοικογενειακή βία και για παραβίαση της δικαστικής απόφασης με την οποία απαγορεύεται να πλησιάσει σε απόσταση 50 μέτρων από τα παιδιά