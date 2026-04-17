Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο θρύλος του βραζιλιάνικου μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ την Παρασκευή 17/04, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι ο Σμιντ έδωσε μάχη με όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια, «με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή… παραμένοντας πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή». Παράλληλα, τόνισε πως «ο Όσκαρ αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο».

Ο Όσκαρ Σμιντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ, με σπουδαία καριέρα κυρίως στα πρωταθλήματα της Βραζιλίας και της Ευρώπης. Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παλμέιρας, Σίριο, Αμέρικα ντο Ρίο, Γιουβεκάζερτα, Πάβια, Βαγιαδολίδ, Κορίνθιανς, Μπαντεϊράντες και Φλαμένγκο.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο FIBA και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Το 1991 συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 50 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών της FIBA, ενώ υπήρξε τρεις φορές All-Star της ULEB. Παράλληλα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε Ισπανία και επτά φορές στην Ιταλία.

Το 1987 αναδείχθηκε MVP στο ιταλικό All-Star Game, ενώ το 1988 κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας με τη Γιουβεκάζερτα, στην οποία αγωνίστηκε από το 1982 έως το 1990.

Ο Σμιντ είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με 1.093 πόντους, ενώ το 1988 σημείωσε 333 πόντους σε μία μόνο διοργάνωση, επίδοση που παραμένει αξεπέραστη. Την ίδια χρονιά είχε μέσο όρο 42,3 πόντους ανά παιχνίδι.

Αγωνίστηκε με την εθνική Βραζιλίας από τα 19 του έως τα 45 του χρόνια, συμμετέχοντας σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες, από το 1980 έως το 1996. Διατηρεί επίσης αρκετά από τα υψηλότερα σκορ στην ιστορία της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων επιδόσεων 55 πόντων σε ένα ματς με την Ισπανία το 1988 και 52 πόντων σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αυστραλία το 1990.

Ξεχωριστή στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση των Παναμερικανικών Αγώνων το 1987 στην Ιντιανάπολις, όταν η Βραζιλία επικράτησε των ΗΠΑ με 120-115, με τον ίδιο να σημειώνει 46 πόντους.

Ο Σμιντ τιμήθηκε με την εισαγωγή του στο Hall of Fame της FIBA το 2010, στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2013 και στο Ιταλικό Hall of Fame το 2017.

Οι φανέλες με τα νούμερα 18 (Γιουβεκάζερτα), 11 (Πάβια) και 14 (Φλαμένγκο) έχουν αποσυρθεί προς τιμήν του, ενώ στην καριέρα του κατέκτησε και χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μανίλα.