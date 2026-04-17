Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Euroleague και πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στα play in και στα Play off, από τα οποία θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final-4 της Αθήνας από τις 22 μέχρι τις 24 Μαϊου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας, θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία βρέθηκε στην 6η θέση μετά την ήττα της από τη Μονακό. Παράλληλα, η 4η Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστεί με την 5η Ζάλγκιρις, έχοντας το αβαντάζ της έδρας.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Εφές και οι «πράσινοι» που τερμάτισαν στην 7η θέση θα υποδεχθούν την Μονακό στις 21 Απριλίου στο ΟΑΚΑ για τα play-in. Επίσης στα play-in θα παίξουν η 9η Μπαρτσελόνα με τον 10ο Ερυθρό Αστέρα.

Ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκός–Μονακό θα τερματίσει οριστικά 7ος και θα αντιμετωπίσει στα play off την δεύτερη Βαλένθια.

Ο ηττημένος θα παίξει στις 24 Απριλίου με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον πρώτο Ολυμπιακό.

Τα play off, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 13 Μαΐου.

Τα ζευγάρια των play off:

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις

Ολυμπιακός-Ομάδα από τα play-in

Βαλένθια-Ομάδα από τα play-in

Τα ζευγάρια στα play-in:

Παναθηναϊκός-Μονακό

Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

Τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 16 Απριλίου

Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17 Απριλίου

Ζάλγκιρις-Παρί 85-79

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85

Ντουμπάι-Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου 95-69

Τελική βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 26-12

2. Βαλένθια 25-13

3. Ρεάλ Μαδρίτης 24-14

4. Φενέρμπαχτσε 24-14

5. Ζαλγκίρις Κάουνας 23-15

6. Χαποέλ Τελ Αβίβ 23-15

7. Παναθηναϊκός 22-16

8. Μονακό 22-16

9. Μπαρτσελόνα 21-17

10. Ερυθρός Αστέρας 21-17

11. Ντουμπάι 19-19

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20

13. Μπάγερν Μονάχου 17-21

14. Μιλάνο 17-21

15. Παρτιζάν 16-22

16. Παρί 15-23

17. Μπολόνια 14-24

18. Μπασκόνια 13-25

19. Εφές 12-26

20. Βιλερμπάν 8-30