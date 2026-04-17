Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Euroleague και πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στα play in και στα Play off, από τα οποία θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final-4 της Αθήνας από τις 22 μέχρι τις 24 Μαϊου.
Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας, θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία βρέθηκε στην 6η θέση μετά την ήττα της από τη Μονακό. Παράλληλα, η 4η Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστεί με την 5η Ζάλγκιρις, έχοντας το αβαντάζ της έδρας.
Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Εφές και οι «πράσινοι» που τερμάτισαν στην 7η θέση θα υποδεχθούν την Μονακό στις 21 Απριλίου στο ΟΑΚΑ για τα play-in. Επίσης στα play-in θα παίξουν η 9η Μπαρτσελόνα με τον 10ο Ερυθρό Αστέρα.
Ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκός–Μονακό θα τερματίσει οριστικά 7ος και θα αντιμετωπίσει στα play off την δεύτερη Βαλένθια.
Ο ηττημένος θα παίξει στις 24 Απριλίου με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα–Ερυθρός Αστέρας και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον πρώτο Ολυμπιακό.
Τα play off, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 13 Μαΐου.
Τα ζευγάρια των play off:
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις
Ολυμπιακός-Ομάδα από τα play-in
Βαλένθια-Ομάδα από τα play-in
Τα ζευγάρια στα play-in:
Παναθηναϊκός-Μονακό
Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
Τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 16 Απριλίου
Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82
Παρασκευή 17 Απριλίου
Ζάλγκιρις-Παρί 85-79
Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85
Ντουμπάι-Βαλένθια 85-95
Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 97-62
Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου 95-69
Τελική βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 26-12
2. Βαλένθια 25-13
3. Ρεάλ Μαδρίτης 24-14
4. Φενέρμπαχτσε 24-14
5. Ζαλγκίρις Κάουνας 23-15
6. Χαποέλ Τελ Αβίβ 23-15
7. Παναθηναϊκός 22-16
8. Μονακό 22-16
9. Μπαρτσελόνα 21-17
10. Ερυθρός Αστέρας 21-17
11. Ντουμπάι 19-19
12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20
13. Μπάγερν Μονάχου 17-21
14. Μιλάνο 17-21
15. Παρτιζάν 16-22
16. Παρί 15-23
17. Μπολόνια 14-24
18. Μπασκόνια 13-25
19. Εφές 12-26
20. Βιλερμπάν 8-30