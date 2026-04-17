Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της κανονικής διάρκειας της Eurolegue, καθώς οι Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και ο Ναντίρ Ιφί της Παρί, δεν κατάφεραν να πετύχουν περισσότερους από 30 πόντους στα παιχνίδια των ομάδων τους.

Έτσι, ο άσος του Ολυμπιακού πήρε το «Alphonso Ford Trophy», ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της φετινής διοργάνωσης έχοντας 19,4 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι.

Ο Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Eurolegue για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά από τη σεζόν 2022-23.

Επίσης, ο Ολυμπιακός έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τη Μπασκόνια που έχει τρεις φορές πρώτο σκόρερ στη διοργάνωση, καθώς το βραβείο είχε πάρει και ο Λίνας Κλέιζα τη σεζόν 2009-10.