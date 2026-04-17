Για περίπου δύο ώρες βρέθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου νοσηλεύεται η σύζυγος του. Ο πρωθυπουργός έφτασε στις 19:10 και αποχώρησε λίγο πριν τις 21:00.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη βρίσκεται στο νοσοκομείο, ύστερα από αδιαθεσία που ένιωσε νωρίτερα ενώ ταξίδευε προς τη Λάρισα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, μετά την επιστροφή της στην Αθήνα, κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικό έλεγχο, όπου παραμένει για παρακολούθηση.

Κατά τη διάρκεια της οδικής της μετακίνησης στην εθνική οδό, αισθάνθηκε μια ήπια αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους επισκέφθηκε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό, και στη συνέχεια αποχώρησε, συνεχίζοντας το ταξίδι της.

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε πιο αναλυτικό έλεγχο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.