Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού επέστρεψε στην Αθήνα, μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, όπου και παραμένει για παρακολούθηση

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρέβα Μητσοτάκη ένιωσε ελαφρά αδιαθεσία ενώ ταξίδευε οδικώς στην εθνική οδό, με αποτέλεσμα να μεταβεί προληπτικά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Εκεί υποβλήθηκε σε αρχικές εξετάσεις, χωρίς να προκύψει κάτι ανησυχητικό, και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, συνεχίζοντας το ταξίδι της.

Μετά την επιστροφή της στην πρωτεύουσα, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν επιπλέον εξετάσεις στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα της κατάστασης της υγείας της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νοσηλεία της είναι προληπτικού χαρακτήρα, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της μετά τον οξύ πόνο στο στόμαχι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο η παραμονή της στο νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφάλειας και ολοκλήρωσης του ιατρικού ελέγχου.