Στη Λάρισα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψή της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο δεν ήταν προγραμματισμένη. Η κ. Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη ταξίδευε οδικώς, όταν αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού μετέβη στο ιδιωτικό θεραπευτήριο για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, η σύζυγος του πρωθυπουργού ένιωσε μία στομαχική διαταραχή και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, συνέχισε το ταξίδι της και ήδη βρίσκεται στην Αθήνα.